George Burcea a ajuns de urgență la spital în America. Ce sumă a plătit actorul la final: „Pentru o problemă minoră”

George Burcea a ajuns de urgență la spital în America, el povestind pe rețelele de socializare că a fost vorba despre o problemă minoră.

  de  Andreea Ilie
Factura primită de George Burcea
George Burcea a dezvăluit pe rețelele de socializare că a avut nevoie de ajutorul medicilor.

George Burcea a ajuns de urgență la spital în America

George Burcea a ajuns de urgență la spital în America, el povestind pe rețelele de socializare că a fost vorba despre o problemă minoră.

Cu toate acestea, mare i-a fost mirarea când a văzut ce sumă a avut de plătit pentru serviciile medicale de urgență. El a postat factura primită la spital, iar suma este de 1.350 de dolari.

„Cât costă să mergi la spital (urgențe) în USA pentru o problemă minoră”, a scris George Burcea, pe Instagram.

Actorul, care s-a despărțit recent de Viviana Sposub, nu a oferit alte detalii despre problema medicală pe care a avut-o, însă fanii i-au transmis mai multe mesaje de susținere, unii subliniind faptul că suma putea să fie mult mai mare.

„Ești bine?”, a întrebat un fan.
„Ai avut noroc, că de obicei e minim $2.000”, a fost un alt comentariu.

George Burcea ar avea o nouă relație după despărțirea de Viviana Sposub

După o relație care a fost intens urmărită de fani, Viviana Sposub a confirmat în mod public în luna aprilie a anului trecut despărțirea de George Burcea. Anunțul a venit printr-o postare sinceră, distribuită pe rețelele de socializare, în care prezentatoarea TV a explicat motivele pentru care a ales să păstreze discreția până acum.

Deja au apărut detalii despre noua relație pe care o are Viviana Sposub, dar se pare că și George Burcea a trecut peste despărțire și are acum o nouă relație.

Presa mondenă a oferit detalii despre noua iubită a actorului și se pare că relația ar fi debutat în urmă cu o lună. Conform Cancan.ro, noua lui parteneră se numește Mădălina și este originară din Republica Moldova. Cei doi s-au cunoscut chiar la salonul de tatuaj pe care tânăra îl deține în Pipera, ea fiind cea care, de altfel, i-a acoperit actorului niște modele mai vechi, cu unul nou, pe tot antebrațul.

Actorul a postat recent câteva imagini cu noile sale tatuaje, fiind foarte mulțumit de rezultat.

„Ești superb de talentată! Mulțumesc pentru tot”, a comentat actorul la postare.

În ce relații sunt acum George Burcea și Andreea Bălan, fosta lui soție

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Artista și actorul au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

George Burcea a vorbit deschis despre legătura pe care o are în prezent cu fosta sa soție, Andreea Bălan, subliniind că între ei lucrurile s-au așezat, pentru binele celor două fiice pe care le au împreună. Declarațiile actorului vin la scurt timp după ce Viviana Sposub a confirmat oficial despărțirea de George, menționând că relația lor s-a încheiat în urmă cu mai bine de șase luni.

„Avem o relație foarte bună, așa cum se poate după această situație. Nu sunt nici primul, nici ultimul din România care este în situația asta. Sunt sigur că, din păcate, sunt foarte familii care au această situație, dar important este ca noi să creștem într-un mediu sănătos, chiar dacă afectează, pentru că psihic afectează faptul că părinții sunt separați, dar cred că este ca și cealaltă parte, mama, cât și tatăl, să se înțeleagă cumva și să le ofere copiilor un gând bun către celălalt părinte, să le ofere o educație bună”, a spus George Burcea la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În același interviu, actorul a vorbit despre modul în care le crește pe fiicele lui, Ella Maya și Clara Maria.

„Îmi place să cred că sunt un tată cool. Asta poate și pentru faptul că noi nu am avut parte de aceeași alinare, aceleași jocuri și alte lucruri. (…) Acum noi, ca părinți, dorim să le oferim copiilor tot ce noi nu am avut. Cred că este sănătos pentru orice părinte, și mai ales pentru copii, să te pui la mintea lor. De ce? Nu numai pentru că este nevoie, sau că trebuie, că nu trebuie, ci pentru că rămâi tânăr, copiii au nevoie de joacă. Dacă atunci când ești copil nu te joci, ce faci când ești matur? (…) E nevoie să ne distrăm. Dacă ei vor să stau în cap 5 minute, fac tot posibilul să stau în cap 5 minute”, a mai spus George Burcea, potrivit sursei citate.

Foto: Instagram

