Gabriela Prisăcariu a publicat o imagine rară cu chipul băiețelului ei

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, au preferat până acum să protejeze intimitatea băiețului lor și să nu publice imagini cu chipul acestuia. Însă, recent, modelul și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare și a dezvăluit o fotografie rară cu Luca Tiago.

Gabriela Prisăcariu a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram un video adorabil cu băiețelul ei, în care încerca să îl învețe să spună „mama.” „Shhhh! Să nu afle Dani!”, a fost mesajul care a însoțit acest video publicat de către model.

La o săptămână după ce a născut, Gabriela Prisăcariu a mărturisit că ea și partenerul ei, Dani Oțil, sunt în căutarea unei bone. „Am revenit cu un feedback despre cum este cu bebelușul acasă. Vorbesc mai încet pentru că doarme. Ne împrietenim ușor, ușor cu el. E cumințel. Ne refacem așa ușor, ușor. Apropo, căutăm bonă. Lăsați-mi mesaje dacă aveți sfaturi despre unde și cum să căutăm”, povestea la vremea respectivă.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți pentru prima dată vineri, 10 septembrie. Modelul a născut un băiețel perfect sănătos la o clinică privată din București.

Gabriela, soția lui Dani Oțil, a fost cea care a dezvăluit că a născut vineri, 10 septembrie, prin cezariană, însă a menționat că nu își dorește să ofere explicații cu privire la acest aspect, fiind de părere că sunt lucruri private. De asemenea, a adăugat că bebelușul este sănătos. „Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10 jumate, prin cezariană. Nu stau acum să explic de ce, cum, de ce n-am născut natural, de ce am făcut cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos.”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit sâmbătă, 15 mai 2021. Au avut parte de o petrecere restrânsă la restaurantul pe care prezentatorul TV îl deține în București.

Foto: Instagram

