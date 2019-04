Fiica lui Luke Perry se întoarce în Africa și îi aduce un omagiu tatălui său, la o lună după deces

Duninică, Sophie și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că s-a întors în Malawi, unde face voluntariat, aflându-se acolo înainte ca Luke să moară, a reușind, cu toate acestea, să se întoarcă acasă la timp pentru a fi alături de familie.

Sophie i-a adus un omagiu tatălui ei, postând un selfie în care observăm că poartă o pălărie pe care scrie Andrews Construction, referință la rolul lui Fred Andrews pe care Luke Perry l-a interpretat în serialul „Riverdale”, directorul companiei cu același nume. „Primele câteva zile înapoi în Malawi au fost foarte emoționante, dar simt că am luat decizia corectă de a mă întoarce. Pentru a termina ceea ce am început, să fac tot ce pot mai bun cu timpul care ne-a mai rămas”, a scris Sophie. „Recent am învățat că s-ar putea să nu avem parte de atât de mult timp pe cât am crede. Nu mi-a fost ușor să plec de acasă atât de curând, însă trebuie să-mi fac treaba și există cineva pe care trebuie să-l fac mândru”, a continuat ea.

Fratele lui Sophie a anunțat, de asemenea, că se întoarce la job-ul lui. Jack, luptător de wrestling care se prezintă cu pseudonimul Jungle Boy, a postat un video pe Instagram scriind: „Nu sunt sigur dacă voi fi vreodată pregătit, dar m-am întors. Mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea.”

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

