Festivalul de la Cannes s-a încheiat cu premii surpriză și mult glamour pe covorul roșu

Festivalul de la Cannes s-a încheiat și, desigur, de la ceremonia de acordare a premiilor nu au lipsit momentele bizare, fiind de notorietate deja faptul că Spike Lee, președintele juriului de anul acesta, a anunțat din greșeală marele câștigător încă de la debutul ceremoniei, în loc să păstreze suspansul până la final. Dincolo de asta, e de notat că Palme d’Or a fost câștigat, doar pentru a doua oară în istorie, de o femeie, Julia Ducournau.

Această victorie pentru regizoarele femei nici nu a apucat să se resimtă, căci acuzele la adresa filmului ei, Titane, au apărut deja. Titane, o poveste despre o tânără care suferă un accident de mașină, apoi o intervenție chirurgicală în care i se implantează o placă de titan în creier, fost numit cel mai șocant din festival încă de la premieră, iar comportamentul eroinei a fost văzut de presa și criticii conservatori drept încă o dovadă că în ziua de azi sunt promovate doar violența și sexul. De parcă zecile de filme de război care au fost premiate cu tot felul de ocazii de-a lungul timpului ar fi avut drept scop glorificarea și promovarea războiului.

Festivalul de la Cannes s-a încheiat și cu o surpriză pentru România: lungmetrajul La Civil, debutul regizoarei belgiene de origine română Teodora Ana Mihai, a primit Premiul pentru curaj în secțiunea Un Certain Regard din cadrul Selecției Oficiale. Iar celelalte premii s-au împărțit după cum urmează: Grand Prix: A Hero și Compartment No. 6; Premiul Juriului: Ahed’s Knee și Memoria; cea mai bună actriță Renate Reinsve, The Worst Person in the World; cel mai bun actor: Caleb Landry Jones în Nitram; cel mai bun regizor: Leos Carax, Annette; cel mai bun scenariu: Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car; Camera d’Or: Murina de Antoneta Alamat Kusijanović; Palme d’Or pentru scurtmetraj: Tian Xia Wu Ya de Tang Yi și mențiunea specială a juriului pentru scurtmetraj: Ceu de Agosto de Jasmin Tenucci.

Chiar dacă Festivalul de la Cannes s-a încheiat, nu putem să nu ne gândim că el a funcționat în 2021 ca o aducere aminte a festivalurilor de altădată. Oamenii din lumea filmului strânși pe croazetă anul acesta au părut să ignore, vreme de câteva zile, situația bizară în care ne aflăm încă, și au preferat să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat – așa că am avut parte de adevărate demonstrații de glamour pe covorul roșu, de o mulțime de petreceri, și, în general, de o atmosferă de invidiat, parcă neatinsă de contextul global complicat.

Acum, după ce Festivalul de la Cannes s-a încheiat, putem să recapitulăm și cele câteva lecții de stil pe care le-am primit. Printre ele, aceea că, indiferent ce s-ar întâmpla, ne putem baza pe Tilda Swinton pentru apariții extraordinare. Apoi, mai e de notat faptul că o mulțime de actrițe trecute de o anumită vârstă au fost adevăratele vedete ale festivalului – Andie MacDowell, Sharon Stone, Helen Mirren, Jodie Foster au arătat fabulos – cu atât mai mult cu cât nu au încercat să își ascundă ridurile sau firele de păr cărunte. Iar actrițele franceze au oferit, și ele, cu fiecare apariție, lecții de șic autentic.

Și mai este un lucru – pe covorul roșu pare să fi avut loc o predare a ștafetei către tinerele generații – copiii lui Sharon Stone, Tilda Swinton, Sean Penn, Julia Roberts au avut parte de primele lor apariții oficiale. Dar poți să vezi toate momentele notabile în galeria alăturată.

