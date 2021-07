Red carpet la Cannes: Sharon Stone a captivat toate privirile

Pe red carpet la Cannes au apărut în ultimele zile mai multe modele decât actrițe (nu că ar fi ceva în neregulă cu asta, dimpotrivă, chiar aceasta este una dintre tradițiile festivalului), iar ritmul premierelor pare să fi încetinit un pic, poate și ca să facă loc sărbătoririi Zilei Naționale. Însă glamourul și rochiile complicate nu au lipsit.

Cea mai notabilă apariție a ultimelor zile pe red carpet la Cannes a fost cea a lui Sharon Stone. Îți place sau nu rochia ei albastră brodată cu flori de la Dolce & Gabbana, nu ai cum să nu recunoști faptul că Stone pare să se distreze de minune (sperăm că chiar așa este) la primul eveniment major post-pandemic la care participă. Actrița, care și-a lansat de curând o carte și, ca atare, a fost mai vocală decât de obicei, fie și pentru a-și promova volumul, a defilat pe covorul roșu la premiera The Story of My Wife, de Ildikó Enyedi.

De observat este și faptul că pe red carpet la Cannes mai multe figuri celebre au apărut purtând creații Dolce & Gabbana, asta după ce brand-ul italian intrase într-un con de umbră, după declarațiile controversate ale fondatorilor săi (mai cu seamă ale lui Stefano Gabbana) și după ce câteva manevre greșite de marketing au dus la acuzații de apropriere culturală (sau chiar mai rău) din partea publicului din Asia. Ei bine, se pare că italienii s-au întors, și ei, reușind să convingă mai multe vedete să le poarte ținutele.

Trebuie să recunoaștem, însă, că rochia purtată de Sharon Stone pe red carpet la Cannes nu este neapărat cea mai reușită, cu aerul ei de prințesă Disney, iar aplicațiile florale sunt prea multe și prea haotic aplicate pe întreaga suprafață a rochiei. Însă ce mai contează aceste detalii când cea care poartă rochia o face ca și cum ar fi pentru prima oară la cel mai strălucitor bal și se bucură să fie acolo, îmbrăcată astfel?

Și Tilda Swinton și-a continuat parcursul pe red carpet la Cannes, de data aceasta însoțită și de fiica ei, Honor Swinton Byrne, și ea actriță. Swinton Sr. a fost, ca de obicei, impecabilă, fără să renunțe la stilul care a consacrat-o și care, probabil, numai ei poate să-i vină atât de bine. Dar ne-a plăcut mai mult costumul albastru Haider Ackermann pe care l-a purtat la o conferință de presă, ziua, decât ținuta de seară Schiaparelli.

Și dacă e să mai luăm o ultimă notiță din ultimele zile de red carpet la Cannes, am reținut un adevărat asalt al rochiilor galbene. E acesta deja un trend? Vom mai vedea.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro