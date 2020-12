Familia regală spaniolă a lansat o felicitare de Crăciun atipică

Recent, familia regală spaniolă a făcut publică felicitarea oficială de Crăciun. Pentru prima oară în cinci ani, Regele Felipe, în vârstă de 52 de ani, și Regina Letizia, 48 de ani, au ales să nu apară în fotografie.

Vedetele felicitării de Crăciun au fost anul acesta cele două fiice ale cuplului regal, Prințesa Leonor, 15 ani, și Prințesa Sofia, 13 ani. Poza cu cele două a fost surprinsă în timpul unei vacanțe în nordul Spaniei, în luna noiembrie a acestui an.

Alături de fotografie, familia regală a scris următorul mesaj: „Fie ca acest Crăciun să ne aducă un an nou 2021 plin de speranță”. În plus, pentru a da o notă personală, felicitarea a fost semnată de fiecare membru al familiei.

Leonor și Sofia au ales o ținută lejeră, Leonor purtând o vestă neagră și un pulover alb, iar Sofia un palton și un pulover tricotat, bej.

Leonor, în vârstă de 15 ani, este în clasa a X-a la The Santa María de los Rosales School din Madrid, iar sora ei, Sofia, în vârstă de 13 ani, învață la aceeași școală, numai că în clasa a IX-a.

Prințesa Leonor a Spaniei, moștenitoarea tronului și viitoare Regină a ținut primul său discurs regal când a împlinit 13 ani, în cadrul unui eveniment oficial ce a marcat a 40-a aniversare a Constituției spaniole.

În 2018, Prințesa Leonor a fost decorată cu Ordinul Lâna de Aur (the Order of the Golden Fleece), o onoare care marchează primul pas din drumul ei spre a deveni Regină.

Aceasta este prima în ordinea succesiunii la tronul Spaniei. Leonor a fost desemnată „Prințesă de Asturia” în 2014, odată cu urcarea pe tron a tatălui ei. Pe lângă acest titlul oficial, Leonor mai are și titlurile istorice „Prințesă de Girona”, „Prințesă de Viana”, „Ducesă de Montblanc”, „Contesă de Cervera” și „Lady Balague”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

