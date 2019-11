La doar 14 ani, Prințesa Leonor a Spaniei a ținut un discurs din care toți avem de învățat

View this post on Instagram

#news On November 4, 2019, King Felipe, Queen Letizia, Crown Princess Leonor and Infanta Sofia attended the Princess of Girona Foundation Awards ceremony, held at Palau de Congressos de Catalunya in Barcelona🇪🇸. Queen Letizia wore a black pant suit by @pertegaz with the joyas de pasar diamond chanton earrings – a collection of jewels designated by Queen Ena in her will for the select use of Spanish queens . that once belonged to Queen Victoria Eugenia. And wore Prada black pumps, carried magrit black clutch.