EXCLUSIV: Simona Halep este ELLE

“Simona Halep este ELLE” spuneam, în urmă cu câțiva ani, în redacție, când decideam că trofeul ELLE Woman de la ELLE Style Awards trebuia să îi revină ei, pentru că unanim consideram că ea este femeia care bifează toate valorile pe care le promovează brand-ul nostru, o publicație cu, despre și pentru femei. A fost doar prima dată. Anul trecut, am avut aceeași discuție și am ajuns la aceeași inevitabilă concluzie. Simona Halep este ELLE. Se întâmpla la final de noiembrie, când Simona cucerise deja cea mai înaltă poziție în clasamentul WTA și ne propuseserăm încă o dată să o avem pe copertă. Deși aveam să aflăm ulterior că veștile despre propunerea noastră inițială nici nu ajunseseră la ea, de data aceasta am reușit să ajungem la Simona. Iar Simona — la noi.

A ajuns la ELLE Style Awards și și-a ridicat (nu fără emoții) trofeul. Atunci am cunoscut-o și am avut ocazia să observăm la prima mână efectul pe care Simona îl stârnește în oamenii din jur, de la reporterii care îi înghesuiau în față toate camerele disponibile, la fanii de toate felurile care voiau un selfie sau un autograf: o părticică din gloria Simonei. Tot în seara aceea i-am admirat eleganța și hotărârea și ne-am aplaudat pentru alegere. Într-adevăr, ne-am zis din nou, Simona Halep este ELLE. Și am pus la punct împreună cu ea detaliile pentru ședința foto ce avea să urmeze în scurt timp. Aceasta este povestea celor câteva luni care s-au scurs până ce materialul exclusiv avea să vadă lumina tiparului.

Sunt câteva lucruri peste care un jurnalist trebuie să treacă atunci când este din România și scrie despre Simona Halep. În primul rând, este vorba despre entuziasmul feroce, dar și despre așteptările nerezonabile pe care jocul, dar mai ales persoana Simonei, le stârnesc într-o țară întreagă. Meciurile Simonei din ultimii ani ne-au învățat pe toți să îi cerem totul acestei femei. Textele, știrile și opiniile care au invadat internetul, de la cele ale specialiștilor la statusurile de Facebook ale fanilor, ne-au arătat cât de fragil este echilibrul dintre admirație fără rezerve și dușmănie.

Simona Halep este ELLE. Și mult mai mult de atât…

Este încă mai dificil să scrii despre Simona când ești tu însăți o fană, iar în prezența ei ești, cum spun americanii, “starstruck”. Dar dacă Simona de acum câțiva ani spunea că nu este ușor să pierzi știind cât te vor critica românii, lucrurile s-au schimbat. Radical. Simona este numărul 1 mondial, este o forță și este, pentru iubitorii tenisului, inclasificabilă. Simona Halep a crescut sub ochii noștri. A căpătat muchii aspre, așa cum jocul ei a dezvoltat noi unghiuri ce o fac surprinzătoare în teren. Așa am și găsit-o când am mers la un antrenament al ei la complexul olimpic de la Izvorani, în iarnă. De acolo a început, propriu zis, totul. Acolo am văzut-o schimbând mingi când cu Andrei Pavel, când cu Darren Cahill, antrenorii ei, ba chiar cu amândoi deodată. Acolo, în sala modestă prin care circula nestingherit un curent tăios, am văzut-o lucrând cu preparatorul ei fizic, Theo Cercel, întinsă pe o saltea și repetând la nesfârșit exercițiile care îi transformă corpul minion (pentru o atletă) într-unul de temut. Tot acolo am văzut-o glumind neîncetat, de parcă munca fizică intensă și concentrarea aceea care construiește mentalul de fier al jucătorilor de top nu ar fi atins-o decât un pic, cât să o șlefuiască și să o facă încă mai bună.

E fascinant să o privești cum reușește winnere imparabile, între pariuri cu echipa și glume despre cine trebuie să dea un rând de băuturi la următoarea lor ieșire în oraș. La fel de captivant cum e să o urmărești la televizor, cucerind terenul și băgând spaima în adversare mai puternice sau mai experimentate. Iar, văzută de aproape, Simona are aceeași naturalețe pe care o au și mișcările ei din arenă. Se deplasează ca o pisică, rapid și elegant, cu zvâcniri imprevizibile. Joacă de plăcere, transformându-și efortul în bucurie și pasiunea în amenințare. Trăiește intens în mintea ei, asemenea tuturor celor care sunt obișnuiți să fie pe cont propriu sub luminile și privirile din teren, dar a învățat, cu timpul, să se și expună, atât în joc, cât și în afara lui. Și-a negociat singură un fel de a fi în lume cu care ea să se simtă, în primul rând, confortabil. Și din care, apoi, să aibă tot ea de câștigat. Și din aceste motive Simona Halep este ELLE.

Cât de importante sunt lucrurile acestea în contextul mai larg în care orice postare a ei pe Instagram și orice declarație în vreun aeroport dintr-un colț de lume se transformă în sute de știri e greu de estimat. La fel de greu e să știi de unde să o apuci pe Simona, o tânără femeie care a învățat să se apere atacând și să trăiască așteptând mai multe de la ea decât de la ceilalți. Dar la toate aceste lucruri am încercat să nu mă gândesc atunci când am scris materialul despre Simona Halep. De aceea în numărul ELLE de mai o găsești, în schimb, pe Simona răspunzând onest la zeci de întrebări. “Simona știe mai bine” este nu doar titlul materialului, ci și încercarea mea de a nu vărsa în text anii în care am apărat-o pe Simona în fața detractorilor ei, a celor care zic necontenit că nu are stofă de campioană, că nu poate, că nu face. Pentru că, într-adevăr, Simona a învățat, a crescut enorm și știe mai bine decât oricine de ce este în stare. Și știe mai bine cine este — lucru care se reflectă în fiecare cuvânt din interviul consistent și sincer pe care ni l-a acordat — dar se vede mai cu seamă în teren. Și acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care, încă o dată, Simona Halep este ELLE.

Dintre puținele intervenții personale pe care le-am pus în text, se numără episodul în care i-am zis, cu satisfacție, chiar la ELLE Style Awards, că “le-a arătat ea lor”, celor care nu au obosit ani la rând să o conteste. “Mi-am arătat mie, în primul rând”, mi-a zis cu sinceritate și înțelepciunea maturității asumate.

La fel, a povestit despre anii de antrenamente epuizante din copilărie și despre sentimentul pe care i-l dădeau acestea: “Nu știu exact ce vârstă aveam, mergeam la turnee și îmi era rușine să mă încălzesc înainte de meciuri. Mergeam undeva în spatele terenurilor și într-un colț mă încălzeam. Am fost un copil foarte timid.” A vorbit despre școală, despre dificultățile financiare de la începuturi, despre oamenii care au susținut-o și despre comunitatea de aromâni din care, cu mândrie, face parte. Despre felul în care a pornit dintr-o țară mică și a intrat în lumea cea mare a tenisului, și despre cum se raporta la ceilalți atunci: “diferența se vedea în atitudine, fetele care veneau din țări mai mari erau cu mai multă încredere, mult mai relaxate și obișnuite cu tot felul de lucruri. Fiind la început, eu eram mai reținută și mi-a luat ceva timp să mă dezgheț.”

Sunt, în numărul ELLE de mai, declarații despre relația ei cu Darren Cahill și povești spuse în premieră despre oamenii la care s-a uitat cu admirație pe parcursul dezvoltării ei. Sunt și gânduri sincere despre felul în care își privea corpul în adolescență, atunci când toate fetele au complexe, dar și sfaturi din suflet pentru cele care trec prin experiențe similare.

Simona Halep a vorbit cu noi despre primul meci care i-a dat încrederea necesară ca să poată ajunge la vârf, despre echipa ei (“o să fii atât de bun cât de buni sunt cei de lângă tine”), dar și despre felul în care gestionează momentele de cumpănă, în care fanii o privesc cu groază când se afundă în sine, punându-și prosopul pe cap. Despre accidentări și reveniri, expunere și viața personală. Și mai cu seamă despre cine este ea acum: “Mă maturizez și eu, nu mai sunt copil. Am 26 de ani și am trecut prin multe în toți acești ani. Mă simt pregătită pentru viață. Mi-a crescut încrederea în mine, de aceea am început să fiu altfel. Toți ne schimbăm odată cu trecerea anilor. Nu am cum să rămân la fel ca acum câțiva ani, mai ales că sunt foarte dornică să învăț. Mereu am știut ce vreau să spun, am știut ce vreau în viață, dar nu stăteam prea bine la partea de comunicare. Acum îmi este mai ușor și încerc să fiu și mai bine. Până la urmă, sensul vieții este să vezi cât de bun poți fi la toate capitolele.”

Doamnelor, domnilor, în numărul de mai al revistei ELLE faceți cunoștință cu Simona Halep. Simona Halep este ELLE.

Foto: Tibi Clenci

Realizatori: Domnica Mărgescu și Cristina Crăciun

Interviu de Ioana Ulmeanu

