Eva Timush lansează azi primul videoclip pentru piesa Tattoo

Este Eva Timush noul star al industriei muzicale din România? Numai timpul ne va arăta dacă e așa, dar ține minte numele ei, pentru că ai să-l mai auzi de acum înainte. Cântăreața s-a alăturat recent Global Records, și își lansează primul videoclip pentru piesa Tattoo.

Eva Timush s-a născut în Republica Moldova, și și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă de mic copil. A concurat la concursuri de talente precum The Voice Kis Russia (Vocea Rusiei Junior), unde momentul ei a strâns peste 17 milioane de vizualizări pe YouTube, iar mai târziu la Next Star România; Românii Au Talent, culminând cu prezența, în 2018, la Vocea României.

Participarea la aceste concursuri televizate a ajutat-o pe Eva Timush să aibă și o ascensiune notabilă în social media, așa încât azi e urmărită de peste 300.000 de fani pe contul său de TikTok, și are o comunitate de peste 400.000 de fani pe Instagram.

„Toată viața mea am așteptat acest moment! Merg la concursuri de când mă știu, dar simt că 2022 este anul în care mă voi face remarcată prin propriile piese. Sunt recunoscătoare pentru echipa profesionistă pe care o am lângă mine la Global Records. Ei mă vor ajuta să construiesc drumul spre succes. Urmăriți-mă pentru că în scurt timp voi lansa primul videoclip!”, a declarat Eva Timush despre colaborarea cu casa de producție. Piesa lansată de Timush este scrisă de Minelli, producția muzicală este semnată de Alex Cotoi, Marcel Botezan; Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat de Bogdan Păun și produs de Loops Production, în timp ce Claudiu Burcă s-a ocupat de make-up, Hilke Muslim de styling și Adonis Enache și Cătălin Manolache de păr.

Chiar în ziua marii lansări, Eva ne-a răspuns la câteva întrebări. Citește mai jos răspunsurile ei.

ELLE: Ai experiență (și rezultate) în concursuri muzicale – care sunt lecțiile pe care le-ai învățat despre ce înseamnă să fii artist din aceste contexte? Poți să ne povestești, pe scurt, o experiență care ți-a rămas în minte?

Eva Timush: Wow, da! Am o poveste foarte clară în minte. Eram la The Voice Kids Russia și mentorul meu mi-a spus un lucru care mi-a schimbat felul de a interpreta o piesă pe scenă pentru totdeauna. Mi-a spus că am tendința să cânt cu ochii închiși, asta însemnând că eu cânt pentru mine, iar muzica trebuie împărțită cu ceilalți, la fel și sentimentele pe care eu încerc să le transmit. Am băgat la cap, iar astăzi mi se întâmplă foarte rar să mă surprind ținând ochii închiși în timp ce sunt pe scenă.

ELLE: După atâtea concursuri, debutezi în cele din urmă cu piesa ta. Despre ce este? Ce vrei să transmită? Cum a fost lucrul la ea?

Eva Timush: Așa este. Am participat la foarte multe concursuri muzicale până acum, dar am simțit că anul 2022 va fi anul când mă voi face remarcată cu propriile piese. Tattoo este o piesă de dragoste puțin atipică, deoarece nu este despre o iubire normală. Este despre iubirea care provoacă dependențe ciudate pentru că primești mixed feelings de la persoana iubită. Azi vă iubiți, iar mâine sunteți dușmani. E genul de conexiune pe care o creezi cu cineva și rămâne cu tine pentru totdeauna, la fel ca un tatuaj.

ELLE: Ce așteptări ai despre modul în care va fi receptată de public? Cărui public adresezi?

Eva Timush: Hmm, este o expresie din engleză: „The girls that get it, get it. The girls that dont, dont”. Cei care vor simți versurile le vor trăi la maximum încă de la primul play. Cred că piesa va fi ascultată de multă lume pentru că este pur și simplu prea catchy. Eu când o ascult nu mă pot opri din dat din cap. Este și ea un fel de dependență 🙂 A fost foarte fun lucrul la ea. Am avut o conexiune instantă cu primele acorduri ale piesei, iar restul procesului a fost despre having fun.

ELLE: Ai o prezență notabilă în social media, unde imaginea ta transmite faptul că ești foarte orientată spre modă. În ce fel privești moda? Ce îți place la ea? Cum ți-ai descrie stilul personal?

Eva Timush: Funny you ask that. Zodia mea este balanță, iar conform balanțelor tot ce înseamnă beauty & fashion reprezintă unele din cele mai aprinse pasiuni ale noastre. Îmi place să fiu cât mai feminină și nu mă feresc deloc să fiu sexy în stilul meu vestimentar. Îmi place să port machiaj, iar părul mereu trebuie să fie on point. Dacă ar fi să încerc să descriu stilul, aș zice: cute, but bad bitch'.

ELLE: Ce urmează pentru tine, din punct de vedere profesional, după această lansare? Ce planuri ai?

Eva Timush: Îmi doresc foarte mult ca muzica mea să ajungă peste tot în lume! Muncesc foarte mult deja. Lucrez la piese noi ce vor fi lansate curând. Am o super echipă lângă mine, foarte profi, iar feeling-ul meu este că 2022 va fi un an foarte productiv, muzical vorbind. Stay tuned and follow my journey!

Foto: Global

