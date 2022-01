Cântăreața și compozitoarea Cătălina Cara lansează single-ul de debut al noului său proiect, „When You Give Me Love” ca un preview al lansării EP-ului „Leap Year Baby” din data de 28 februarie 2022. Lansată pe 21 ianuarie, piesa „When You Give Me Love” transpune publicul într-un univers plin de speranță, cu soundtrack de indie-pop-dream, infuzat cu jazz și influențe future soul.

Născută pe 29 februarie în Chișinău, Moldova, de aici și numele EP-ului, Cătălina îmbrățișează esența individului născut într-un an bisect, care se translatează foarte natural în sound-ul ei: este un artist intuitiv, cu un sens al inocenței captivant și cu o veșnică dragoste pentru expresie.

„When You Give Me Love” este prima mostră din EP-ul Cătălinei, o lansare care marchează atât evoluția ei personală, dar mai presus cea artistică. Succesul internațional pe care l-au avut proiectele ei anterioare a fost motivația de a prelua frâiele carierei sale de artist și de a-și atinge noile obiective și ambiții.

Despre piesa de debut spune:

„Dacă cauți pe Google citate despre dragoste vei găsi foarte multe cuvinte sofisticate puse împreună care te vor lăsa cu o ușoară confuzie. Ei… piesa mea „When You Give Me Love” doar adaugă mai mult la această stare pentru că este simplă și fără dramă. Niciun sacrificiu și nicio suferință aici.”

Din pasiunea pentru exprimarea autentică, Cătălina își dorește ca muzica ei să fie o oglindă a fiecărui moment al evoluției ei. Este complet devotată procesului creativ, majoritatea pieselor sunt scrise de ea, fiind implicată și prezentă inclusiv la producția pieselor. Pentru producție lucrează împreună cu una dintre cele mai bune echipe din România, Yin Creatif (formulă din spatele succesului bandului Golan).

„Învăț constant lucruri noi despre mine, despre muzică, despre sound, despre oameni și particularitățile lor. Este fascinant cum mă poate inspira orice eveniment aparent insignifiant. Am fost norocoasă să experimentez multe culturi, fie prin călătorii sau din anii de studiu din Londra. Experiența mea în muzică și actorie m-a ajutat enorm în evoluția mea artistică”, declară Cătălina.

După ce și-a luat diploma la Universitatea Kingston și s-a întors acasă în Moldova, demersul Cătălinei a fost să se concentreze pe identitatea artistică. Această etapă s-a încheiat în 2020 când a început să lucreze la EP-ul care se numește simbolic Leap Year Baby.

EP-ul ei de debut are un sound soft indie-pop și a fost creat literalmente în mijlocul pădurii, la o oră de București, unde este studioul Yin Creatif. Piesele îi dau ascultătorului șansa să navigheze liber prin emoții profunde și stări de visare în drumul spre sentimentul de eliberare pe care îl aduce dragostea.

Muzica: Catalina Cara, Yin Creatif

Versuri: Catalina Cara, Yin Creatif

Produsă de Yin Creatif

Mix și Master: Calyx Mastering

Regie: Lofi Blartisio

Make-up & Hair: Alex Ifimov

Styling: Andrei Dudău

Actor: Babu Aristide

Foto: PR

