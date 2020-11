Ethan Hawke, apariție inedită alături de soția lui. Cum au fost surprinși cei doi

Ethan Hawke a fost fotografiat alături de soția lui, Ryan Shawhughes, cu care este căsătorit de 12 ani, plimbându-se pe străzile din New York.

Actorul cunoscut pentru filmele Reality Bites și Dead Poets Society și soția sa nu au mai fost fotografiați împreună în public de peste un an. Cei doi erau îmbrăcați extrem de lejer și nu au afișat gesturi de afecțiune.

Ethan Hawke și Ryan Shawhughes sunt căsătoriți din 2008 și au doi copii împreună, pe Clementine și Indiana. Actorul a format un cuplu și cu celebra actriță Uma Thurman. Cei doi au fost căsătoriți din 1998 până în 2005 și au împreună doi copii – Maya și Levon. Ryan Shawhughes a fost pentru o perioadă bona copiilor lui Ethan din mariajul cu Uma Thurman.

Divorțul de Uma Thurman a fost destul de dureros pentru Ethan Hawke, după cum a mărturisit și el într-un interviu din 2018 pentru revista GQ. „În multe feluri ar fi putut fi începutul a ceva semnificativ, poate a validării comerciale. Dar am divorțat la scurt timp și viața mea personală s-a destrămat. Când ești deprimat este mult mai simplu să vezi tot ce e fals cu privire la oamenii din jurul tău și în viață în general. Pur și simplu am început să fiu conștient de toate astea. Cât de înșelătoare poate fi celebritatea, cât de înșelător poate fi totul.”

Actorul în vârstă de 50 de ani a mărturisit că a fost nevoit să facă anumite compromisuri, mai exact să accepte să joace în anumite filme pentru a plăti pensia alimentară a copiilor săi. „Cele mai bune filme ale mele nu sunt cele din care am câştigat bani: trilogia Before, Boyhood, First Reformed, Dead Poets Society. Dar am 47 de ani. Plătesc pensia alimentară din actorie. Plătesc asigurările de sănătate ale copiilor mei din actorie. Îmi plătesc facturile din actorie. Ajut numeroase organizaţii caritabile din actorie. Am devenit profesionist, deşi nu mi-am dorit niciodată asta”, a declarat Ethan Hawke pentru GQ.

