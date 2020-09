În copilărie, fiica lui Ethan Hawke a fost dată afară de la școală pentru că nu putea să citească

Maya Hawke, fiica în vârstă de 22 de ani a actorilor Ethan Hawke și Uma Thurman, a mers și ea pe urmele părinților și a început o carieră în actorie. Poate cel mai cunoscut rol al ei de până acum este cel din serialul Stranger Things, dar aceasta a mai jucat și în cel mai recent film al lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Dar Maya Hawke nu s-a oprit doar la actorie, ci s-a apucat și de muzică, lansând recent albumul său de debut, intitulat Blush. Iar recent, cu ocazia promovării albumului, a vorbit despre dificultățile prin care a trecut în copilărie într-un interviu acordat NPR. Mai precis, despre faptul că a suferit de dislexie când era mică.

„Am fost dată afară de la școală când eram copil pentru că nu puteam să citesc. Am mers la o școală specială pentru copii cu dificultăți de învățare. Mi-a luat foarte mult timp să învăț să citesc și în continuare o fac într-un mod destul de limitat”, a spus Maya Hawke, înainte de a adăuga: „Dacă e un lucru minunat la lumea de astăzi este faptul că există atât de multe opțiuni. Faptul că am avut dintotdeauna această limitare în legătură cu abilitatea mea de a produce și a asimila povești m-a făcut și mai hotărâtă să le iubesc și să le înțeleg.”

Maya Hawke și-a lăudat părinții pentru tot sprijinul pe care i l-au acordat și că au încurajat-o să fie creativă. Actrița a mai vorbit despre problemele pe care i le-a adus dislexia într-un interviu acordat revistei ELLE anul trecut. Atunci a spus că rolul pe care l-a intepretat în mini-seria din 2017 Little Women a fost cu atât mai important pentru ea cu cât romanul pe care a fost bazat serialul a fost prima carte pe care a citit-o.

