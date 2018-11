Emma Thompson a fost onorată cu titlul „Dame Commander of the British Empire”

Actrița britanică Emma Thompson a fost onorată cu titlul de „Dame Commander of the British Empire”, echivalentul feminin pentru titlul de Cavaler, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Buckingham.

Prințul William a fost cel care a acordat distincția actriței de 59 de ani, iar aceasta a avut o cerere mai puțin obișnuită. Potrivit declarațiilor făcute chiar de către Emma Thompson, actrița l-a întrebat pe Ducele de Cambridge dacă îl poate săruta. „Îl cunosc de când era mic. L-am întrebat ‘Nu te pot săruta, nu?’, iar mi-a spus ‘Nu, nu o face!'”

Este ușor de înțeles de ce Prințul William a refuzat acest lucru. Protocolul nu permite membrilor familiei regale aibă astfel de gesturi în public, însă Emma Thompson știa că aceasta glumă nu îl va deranja pe Prințul William, având în vedere că au o relația apropiată. În plus, Ducele de Cambridge i-a amintit actriței că această zi este despre ea. „Ziua aceasta nu este despre mine, ci despre tine.”

Congratulations to Dame Emma Thompson! Today at Buckingham Palace, the actor received her Damehood from The Duke for services to Drama. pic.twitter.com/1gSfaawBii — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 7, 2018

„Este cu adevărat minunat deoarece i-am iubit întotdeauna pe băieți și întotdeauna am vorbit cu tatăl lor. Este un sentiment minunat”, a mai spus actrița jurnaliștilor prezenți la eveniment, potrivit E!News.

Emma Thompson a fost însoțită la eveniment de soțul ei, Greg Wise, precum și de cei doi copii, Gaia și Tindyebwa Agaba. Aceasta a încălcat protocolul tradițional și a purtat un costum bleumarin și o pereche de pantofi sport albi. Un detaliu al ținutei care a atras atenția a fost insigna cu mesajul „equal pay”.

Actress Emma Thompson poses for photos after receiving her damehood at an Investiture ceremony at Buckingham Palace pic.twitter.com/KhTwIm6dfF — Aisling Ennis (@aislingrosennis) November 7, 2018

Actrița a primit această distincție pentru serviciile aduse în actorie. Emma Thompson este cunoscută pentru munca ei în „Sense and Sensibility”, „Howards End”, „In The Name of the Father”, „Saving Mr. Banks”, „Love Actually” și „The Remains of the Day”. Ea a câștigat și două premii Oscar și un Glob de Aur.

Emma Thompson a glumit recent în emisiunea lui Seth Meyers despre primirea acestei distincții: „Este destul de interesant deoarece îți trimit o scrisoare în care întreabă ‘Vei accepta?’, dar nu poți refuza. Poți spune, ‘Ei, desigur, nu mai avem un imperiu, slava Domnului, pentru că era înspăimântător, colonial, rasist, îngrozitor, înfricoșător la toate nivelurile’ și chiar să ai principii morale despre asta. Sau, poți face ca mine, și să te gândești, ‘Hmm, va fi o insignă simpatică!'”

