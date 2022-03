Emil Rengle și Robert Niță, replici dure după eliminarea de la Survivor: „Aș fi preferat să mă îmbăt dacă aveam un fiu ca tine”

Robert Niță și Emil Rengle nu s-au înțeles prea bine în competiția de la Survivor , iar odată întorși acasă, scandalul a continuat. Invitați în cadrul unei emisiuni TV, cei doi au avut un schimb foarte dur de replici. Printre altele, Niță i-a reproșat lui Rengle că nu știe să vorbească.

Emil Rengle și Robert Niță, scandal de proporții la TV

Cei doi foști concurenți s-au aflat pentru prima dată față în față, iar situația dintre ei a degenerat. Emil Rengle și Robert Niță și-au aruncat reproșuri dureroase. Cearta dintre ei s-a desfășurat în emisunea lui Cătălin Măruță, unde și-au spus tot ce aveau pe suflet.

Emil Rengle i-a reproșat lui Niță că, după eliminarea sa la Survivor , acesta ar fi făcut foarte multe postări de hate pe rețelele de socializare și s-ar fi legat de orientarea sa sexuală. Pe de altă parte, Robert Niță a fost revoltat de faptul că dansatorul l-a numit în timpul competiției „antrenoare”.

Robert Niță: „Eu și Emil Rengle nu am avut ocazia să discutăm. S-a rupt totul când am ieșit din concurs și am văzut declarațiile lui despre mine, m-a numit „antrenoare”.

Emil Rengle: Tu ai avut glume despre orientarea mea sexuală. Ai dat un exemplu greșit!

Robert Niță: Dar exprimarea ta este bună?

Emil Rengle: Eu te-am urmărit și cu strategia. Dacă aveam un tată ca tine care nu acceptă glume… Ai greșit, este un bullying pe care l-ai făcut! Ai făcut zeci de postări de hate! El (n.red Robert Niță) a fost singurul care a stat pe bancă în Survivor. A continuat jocul în afara concursului, el „bărbatul” fiind.

Robert Niță: Aș fi preferat să mă îmbăt dacă la maternitate aș avea un fiu care ar răspunde așa ca tine. Și școala am la fel de multă cât ai tu vacanță!”, și-au reproșat cei doi.

Tatăl lui Emil Rengle, mândru de fiul său

În emisiunea lui Cătălin Măruță a fost invitat și tatăl lui Emil Rengle, care a spus că este cât se poate de mândru de fiul său. În ciuda criticilor pe care dansatorul le-a primit din partea oamenilor, părinții acestuia au fost extrem de mândri de parcursul lui la Survivor.

„Eu locuiesc în Oradea. Jumătate din oraș știe că sunt tatăl lui Emil Rengle. Eu sunt taximetrist. Am fost mândru de fiul meu la Survivor”, a declarat tatăl lui Emil Rengle.

