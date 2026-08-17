Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul

Elizabeth Olsen și soțul ei, Robbie Arnett, au devenit părinți pentru prima dată. Vedeta a fost fotografiată în timpul unei plimbări prin Los Angeles, purtând un bebeluș într-un sistem prins la piept.

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  de  ELLE.ro
Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul

Elizabeth Olsen va avea un nou rol: cel de mamă. Actrița ar fi adus pe lume primul ei copil cu soțul său, Robbie Arnett. Cei doi au fost surprinși sâmbătă, în timp ce se plimbau prin Los Angeles, iar vedeta din „WandaVision” ținea bebelușul într-un sistem de purtare alb, prins în jurul pieptului.

Îmbrăcată în alb, Olsen a purtat o pălărie cu boruri largi, în timp ce capul bebelușului era protejat de o altă pălărie, de culoare verde. La rândul său, Arnett a optat pentru o ținută relaxată, formată din pantaloni scurți, un tricou turcoaz cu mâneci lungi și pantofi sport.

Înainte de această apariție, Olsen fusese fotografiată pe 7 august, în California de Sud, fără ca sarcina să mai fie vizibilă. Actrița purta atunci un top galben lejer, pantaloni cu dungi și sandale.

În luna iunie s-a aflat că actrița din „Martha Marcy May Marlene”, în vârstă de 37 de ani, și muzicianul de 34 de ani așteptau un copil. Deși Olsen nu a vorbit public despre sarcină, ea a fost surprinsă de mai multe ori în Los Angeles cu burtica la vedere.

Cu câțiva ani în urmă, actrița nominalizată la premiile Emmy mărturisea, în cadrul unui interviu pentru SiriusXM, că își dorește să își întemeieze o familie.

„În ce moment rămân însărcinată? Când voi avea primul copil?”, se întreba ea în 2021. „Peste cinci ani? Pentru că am la dispoziție doar o anumită perioadă.”

În același an, Olsen a dezvăluit pentru OK! că discutase deja cu președintele Marvel Studios, Kevin Feige, despre momentul în care „ar trebui să înceapă să se gândească la conceperea unui copil”. Potrivit actriței, acesta i-a oferit „cel mai bun răspuns pe care l-ar putea da un șef”, spunându-i: „Tu îți trăiești viața, iar noi ne vom adapta în funcție de tine.”

Feige ar fi avut, de altfel, „același răspuns” și pentru Scarlett Johansson și Zoe Saldana.

Olsen și partenerul ei și-au ținut relația departe de atenția publicului încă de când au început să formeze un cuplu, în 2017. Cei doi s-au cunoscut în timpul unei vacanțe în Mexic. Un an mai târziu, Olsen a dezvăluit că iubitul ei de atunci se mutase împreună cu ea, însă nu a comentat niciodată zvonurile privind logodna lor, apărute în 2019. În schimb, în timpul unei conversații cu Variety din 2021, actrița s-a referit la Arnett drept „soțul” ei.

În iunie 2022, nominalizata la Globurile de Aur a confirmat, în cadrul emisiunii „Jess Cagle Show”, că ea și Arnett se căsătoriseră „înainte de pandemie”.

„Am fugit și ne-am căsătorit în secret, iar apoi am organizat și o nuntă, la un moment dat”, a declarat Olsen, fără să ofere alte detalii despre ceremonii. Relațiile anterioare ale lui Arnett nu au fost făcute publice.

În ceea ce o privește pe Olsen, actrița a ajuns anterior în atenția presei după ce, în 2015, și-a anulat logodna cu Boyd Holbrook, colegul său din filmul „Very Good Girls”. Cei doi formaseră un cuplu din 2012, după ce se cunoscuseră pe platourile de filmare.

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foto: Getty Images

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