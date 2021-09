Elizabeth Hurley, apariție spectaculoasă alături de fiul său la Săptămâna Modei de la Milano

Actrița Elizabeth Hurley ne demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr! La 56 de ani, vedeta arată spectaculos și nu se sfiește să îmbrace ținute extrem de sexy. Elizabeth și fiul său, Damian, au participat zilele acestea la Săptămâna Modei de la Milano, iar cei doi au reușit să atragă privirile tuturor. Aceștia au luat parte la show-ul de modă organizat de Versace în colaborare cu Fendi, unde, după cum reiese din postările actriței, au avut parte de o seară memorabilă, alături de vedete precum Donatella Versace, Naomi Campbell sau Demi Moore.

Pentru marele eveniment, Elizabeth a optat pentru o rochie aurie, cu un decolteu generos, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei mari, în aceeași nuanță. Damian a ales un costum negru și o pereche de pantafi sport cu accente aurii.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Elizabeth Hurley este extrem de atașată de brand-ul de modă italian, cu care are o relație veche de aproape 30 de ani. Să ne aducem aminte de celebra rochie Versace cu ace de siguranță pe care actrița a purtat-o la premiera filmului Four Weddings and a Funeral și care a transformat-o într-un adevărat fashion icon.

View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Chiar și Donatella Versace a făcut referire la faimoasa ținută, lăsându-i lui Elizabeth următorul comentariu: „Regina acelor de siguranță s-a întors! A fost minunat să te revăd @elizabethhurley1.”

În urmă cu doi ani, la lansarea oficială a Skin Fetish: Sublime Perfection line, colecția de machiaj a celebrei Pat McGrath, Damian a recreat look-ul iconic al mamei sale. Acesta a purtat atunci un costum negru Versace care, pe o parte, avea mai multe ace de siguranță aurii.

Într-un interviu acordat publicației HELLO! din luna aprilie, Elizabeth Hurley a vorbit deschis despre cum a fost viața în carantină, dezvăluind că a rămas să locuiască împreună cu alți 8 membri ai familiei, inclusiv cu fiul său, Damian (19 ani) și mama ei. „Ne simțim ca familia din serialul The Waltons din anii ’70”, mărturisea ea. „Am toată familia aici, inclusiv mama mea, o mătușă și un prieten care are probleme respiratorii severe. Sunt complet paranoică și mă tem că nu voi reuși să îi țin în siguranță, nu am lăsat pe nimeni să plece de acasă în afară de mine. Merg doar în magazinele locale și port mască și mănuși. Sunt îngrozită la gândul că aș putea să duc virusul acasă la cei vulnerabili.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro