Naomi Campbell și Kate Moss au strălucit pe catwalk, la show-ul Versace x Fendi

Kate Moss și Naomi Campbell au defilat la Milano alături de Gigi Hadid și Emily Ratajkowski, cu ocazia lansării unei colecții foarte speciale.

Donatella Versace și Silvia Venturini Fendi au organizat un show incendiar pentru a marca o colaborare fără precedent pentru moda italiană. „Este o premieră în istoria modei', a declarat Donatella despre această întâlnire în care ea și designerul Fendi Kim Jones „au avut un veritabil dialog creativ izvorât din respect și prietenie”.

Prima jumătate a show-ului deschis în all-black de Kristen McMenamy a fost dedicată ținutelor imaginate de Jones pentru Versace, o colecție-capsulă despre care criticii au șoptit că este net superioară celei gândite de Donatella pentru Fendi și că dă casei Versace un suflu nou de care ar avea mare nevoie. Jones, cunoscut și pentru dezirabila lui colaborare cu Supreme pe când era designerul Louis Vuitton, a părut complet în elementul său jucându-se cu celebrul simbol al Medusei.

Pe podium au mai urcat și legende ale modellingului precum Karen Elson, Amber Valletta (care a defilat alături de Kate Moss într-o fustă extra-scurtă), Shalom Harlow, Lily Donaldson și Anja Rubik, dar și nume precum Gigi Hadid, Adut Akech sau Lila Moss.

Naomi Campbell a închis show-ul într-o rochie creată de Donatella.

Evenimentul intitulat VERSACE BY FENDI — FENDI BY VERSACE a avut loc la sediul Versace din Milano, pe Via Gesù. „Fendace este despre nevoia de sinceritate în modă de astăzi, mai degrabă decât despre strategie”, susține comunicatul de presă al Versace despre această provocare pe care și-au dat-o designerii.

„O ador pe Donatella și ador Versace”, a subliniat Jones, citat de WWD. „Am admirat-o mereu pe Donatella, iar Versace face parte din cultura în care am crescut; este un fenomen cultural. Și când lucrurile legate de modă devin culturale, durează în timp și asta este foarte interesant.”

