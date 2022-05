Eliminare surpriză la Survivor România, înainte de marea finală. Cine a părăsit competiția

Atunci când crezi în puterea ta interioară, dar și exterioară, când vrei să arăți că poți depăși orice provocare, când nu crezi în imposibil… atunci ai șansa să fii măreț. Asta arată concurenții Survivor România de peste patru luni. Iar aseară, cinci concurenți au oferit o luptă pe cinste. Au arătat că sunt mai puternici ca niciodată, iar asta s-a transpus până și în emoția eliminării.

În timpul confruntării, Elena Chiriac a demonstrat că le poate face față băieților și a reușit să-i elimine, rând pe rând, jucând finala cu Alex Delea. Chiar dacă a pierdut, aceasta a câștigat încrederea că nimic nu-i poate sta în cale. De cealaltă parte, pentru Delea a fost prima victorie în confruntările individuale… una venită la momentul perfect!

Consiliul serii a fost unul incredibil. Patru jucători au fost nominalizați, singurul fără griji fiind Alex Delea, purtătorul de colan. Ca de fiecare dată, vestea finală a fost oferită de către Daniel Pavel: Blaze este concurentul care a părăsit competiția.

„Vreau să mulțumesc publicului care m-a votat până acum. Sunt foarte recunoscător și, din tot sufletul, sunt foarte fericit. Pentru mine, Survivor înseamnă sacrificiu, răbdare și caracter. Ca să fii un Survivor adevărat trebuie să ai caracter. Sunt foarte mândru de mine, de cum am evoluat. Am suferit mult aici. Am făcut 27 de ani aici în junglă. Vreau să fac ceva de ziua mea de naștere când ajung acasă. Vreau să merg la casa de copii, să le fac 27 de pungulițe. Să dăruiesc, să ajut. Vreau să-mi schimb viața, nu sunt bogat, dar știu ce înseamnă să nu ai nimic”, a spus acesta, mândru de el, dar și de ceea ce a arătat în cadrul competiției.