Elena Chiriac, declarații neașteptate despre colegii ei de la Survivor: "Irelevantă... bârfitor... ciorbă"

Cinci luni. 60 de ediții. 30 de concurenți. 2 triburi. Cea mai puternică competiție din lume. Un sezon mai puternic ca niciodată! Survivor România 2022 s-a terminat, iar cei doi concurenți care au ajuns în finală au fost Alex Delea și Elena Chiriac.

Iar publicul a decis: ALEXANDRU DELEA este câștigătorul SURVIVOR ROMÂNIA 2022 și al cecului de 100.000 de euro! Războinicul, devenit apoi Vultur, a reușit să depășească toate provocările acestui sezon incredibil și să ajungă la inimile celor de acasă, câștigând trofeul atât de mult dorit de către toți cei care s-au înscris în competiție.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, tânăra a vorbit și despre zvonurile care au apărut în mediul online cu privire la faptul că ar fi existat unele aspecte prin care ar fi fost favorizată.

„A fost foarte greu să supraviețuiesc acolo. Eu cred că sunt o luptătoare. Eu am întrebat-o pe mama de ce sunt urâtă de multă lume. Ea mi-a zis că am fost dură în emisiune și poate că nu toată lumea este de acord cu asta. Mama mea e mereu sinceră cu mine. Tot ce am simțit am spus, poate asta a deranjat pe multă lume. Nu trebuia să mă uit la mesaje. Tot oamenii m-au dus până în finală, chiar dacă au fost și hateri. S-a spus inclusiv că tatăl meu lucrează la Pro TV. Tatăl meu nu lucrează la Pro TV, a lucrat în presa sportivă mult timp, până recent. Sunt sinceră până la final”, a declarat Elena Chiriac în emisiunea La Măruță.

Deși a pierdut finala competiției, Elena Chiriac are aproape numai cuvinte bune de spus despre foștii ei colegi de la Survivor, în special despre cei din echipa Faimoșilor.

„Cătălin Zmărăndescu: sensibil. Am vorbit la finala si dupa finala, dar dupa ce am venit din Republica Dominicana…

CRBL: e mișto

Laura: Sora mea

Mari Fica: finuță

Marian Drăgulescu: tăia cocos, facea boluri din cocos. Au fost niște momente în care au fost niște tensiuni în echipă, eu îl apreciez pe Marian Drăgulescu pentru ce a făcut în gimnastică, însă ce am spus despre el în concurs a fost ce am simțit despre el ca om. Acum îmi pare rău că am jignit.

Natalia: luptătoare

Andreea Tonciu: irelevantă.

Emil Rengle: bârfitor.

Otilia Bilionera: ciorbă”, a declarat Elena Chiriac în aceeași emisiune.