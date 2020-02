Drew Barrymore vorbește deschis despre problemele cu kilogramele în plus și cum a reușit să slăbească

Într-un interviu acordat recent, Drew Barrymore a vorbit deschis despre antrenamentele fizice pe care le-a făcut alături de antrenorul ei, Marnie Alton, pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Actrița și-a dorit să fie în cea mai bună formă pentru rolul din serialul Santa Clarita Diet, mai ales după nașterea celor doi copii ai ei, Olive, acum în vârstă de 7 ani, și Frankie, 4 ani.



„Greutatea mea corporală oscilează. Caruselul în care se află corpul meu este problematic, însă este o călătorie frumoasă. Am făcut doi copii. Singurul și cel mai important scop al meu pe această planetă este să fiu lângă ei și pentru ei. Este un adevărat miracol că am reușit să am aceste două fetite. Așa că, orice se întâmplă după cu corpul meu, ei bine, asta este”, a declarat Barrymore.

Actrița în vârstă de 45 de ani a postat pe contul ei de Instagram și un colaj din dou imagini, una din 2012 când era însărcinată și cealaltă recentă, realizată pentru promovarea serialului Santa Clarita Diet.

„Au existat momente în care am stat în garderoba mea și pur și simplu plângeam. Uram că trebuie să mă îmbrac. Nu mă simțeam deloc bine. A fost nevoie de foarte multe lucruri pentru ca eu să arăt decent. A trebuit să mănânc numai lucrurile potrivite și să fac sport foarte mult. Așa că nu vă lăsați păcăliți de ceea vedeți când femeile ajung slabe imediat după ce au avut un copil”, spune actrița.

„Nu vă comparați cu revistele sau cu ce vedeți pe covorul roșu. Dacă arăt decent în orice ținută pe care am purtat-o de când am născut cei doi copii, este pentru că m-am cățărat pe tot drumul până acolo, Și tu poți face asta. Totuși, este greu să păstrezi o greutate decentă și îți lipsesc unele bucurii precum mâncarea. Însă nu și acum. Acum am găsit acel B important numit Balanță”, a mai precizat ea.

