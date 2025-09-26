Donald și Melania Trump, surprinși în timpul unei conversații aprinse. Reacția Primei Doamne a Americii

Donald și Melania Trump au fost surprinși în timpul unei conversații aprinse în avionul ce tocmai ateriza pe peluza Casei Albe.

Donald și Melania Trump, surprinși în timpul unei conversații aprinse. Reacția Primei Doamne a Americii

Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au părut să aibă o conversație serioasă când elicopterul prezidențial Marine One a aterizat la Washington, D.C.

Donald și Melania Trump, discuție aprinsă în avion

Camerele Sky News i-au surprins pe cei doi stând față în față în interiorul aeronavei, în timp ce aceasta cobora pe peluza sudică a Casei Albe, după vizita lor din 23 septembrie la Adunarea Generală a ONU de la New York. În imagini, Melania, în vârstă de 55 de ani, poate fi văzută clătinând din cap și gesticulând spre Donald, de 79 de ani, înainte ca acesta să o întrerupă cu un deget arătat spre ea.

După încheierea discuției, cuplul a coborât din elicopter și a traversat peluza sudică ținându-se de mână, în timp ce președintele saluta reporterii. Vizita lor la New York nu a fost lipsită de momente tensionate.

Înaintea discursului lui Donald Trump la sediul ONU, președintele american și soția lui au urcat pe o scară rulantă care s-a blocat brusc, forțându-i să continue pe jos. Incidentul a fost rapid catalogat de unele publicații conservatoare drept „sabotaj”, iar prezentatorul Fox News, Jesse Watters, a sugerat chiar, ironic, că „clădirea ONU ar trebui demolată” pentru că l-ar fi pus pe președinte într-o lumină proastă.

Un purtător de cuvânt al ONU a explicat marți că problema a fost provocată accidental de un videograf din delegația americană, care a atins mecanismul de oprire al scării rulante. La scurt timp după acest episod, teleprompterul folosit de Trump a cedat chiar înaintea discursului său, determinându-l să facă o pauză de aproximativ 15 secunde și să glumească pe seama echipei tehnice: „Pot doar să spun că cel care operează acest teleprompter e într-o mare încurcătură”, a spus el.

Discursul ce a urmat a surprins însă prin conținut. Trump i-a criticat dur pe liderii lumii în privința imigrației, declarând că „a venit vremea să punem capăt experimentului eșuat al granițelor deschise.”

„Sunt foarte bun la treaba asta”, a adăugat el. „Țările voastre se duc de râpă.”

El a dedicat o parte considerabilă a discursului și criticilor la adresa Organizației Națiunilor Unite, aflată la cea de-a 80-a sesiune anuală: „Care e rostul Națiunilor Unite? Nu faceți nimic pentru a opri războaiele, în afară de a scrie una-două scrisori jalnice, care nu rezolvă nimic. Cuvintele goale nu opresc conflictele… Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă stricată și un teleprompter defect”, a afirmat acesta.

În timp ce Donald Trump își rostea discursul incendiar, Melania Trump a profitat de vizita la ONU pentru a lansa propria inițiativă, intitulată ‘Fostering the Future Together”, descrisă drept „o coaliție globală de națiuni dedicată îmbunătățirii bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie”. Prima întâlnire a acestei coaliții, alcătuită din soții ai șefilor de guvern, este programată să aibă loc la Casa Albă la începutul anului 2026.

Donald Trump, glume la adresa lui Emmanuel Macron pe același subiect

Conversația din elicopter a fost surprinsă la doar patru luni după ce Trump îi oferise, în glumă, președintelui francez Emmanuel Macron un sfat pentru a evita momentele private surprinse de camere.

Pe 25 mai, Emmanuel Macron (47 de ani) și soția sa, Brigitte (72 de ani), au devenit virali după ce Prima Doamnă a părut să-l împingă ușor pe soțul ei înainte de a coborî din avion, în Vietnam. Macron a părut surprins, dar s-a redresat imediat când a observat camerele. Mai târziu, președintele francez a explicat că „doar glumeau, ca de obicei’, dar asta nu i-a împiedicat pe reporteri să-l întrebe pe Trump, câteva zile mai târziu, ce sfat i-ar da „de la lider la lider”.

„Asigură-te că ușa rămâne închisă”, a glumit Donald, referindu-se la cum momentul cuplului francez a fost filmat.

Foto: Hepta

