Donald și Melania Trump, huiduiți la prima apariție la Kennedy Center, în seara premierei piesei Les Misérables

Președintele Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au fost întâmpinați cu reacții mixte – atât aplauze, cât și huiduieli – miercuri, 11 iunie, la Kennedy Center, unde au asistat la premiera spectacolului Les Misérables.

Pe rețelele sociale au apărut filmări care surprind momentul în care cuplul prezidențial părăsea sala, fiind primit de public cu reacții împărțite. La eveniment au fost prezenți și vicepreședintele J.D. Vance împreună cu soția sa, Usha Chilukuri Vance. Cuplul fusese huiduit anterior, în luna martie, chiar în același loc, atunci când au încercat să urmărească un concert al Orchestrei Simfonice Naționale din loja de la balconul Kennedy Center.

Spectacolul de miercuri seară a avut o distribuție diferită față de cea obișnuită, așa cum se știa încă dinainte de eveniment. Potrivit unui reportaj CNN din 7 mai, cel puțin 10 dintre cei 12 actori din distribuția Les Misérables nu intenționau să urce pe scenă în seara în care Donald Trump urma să fie prezent. Conform surselor, actorii au avut opțiunea de a refuza participarea, iar mai mulți membri ai ansamblului, dar și actori din roluri principale, au ales să nu joace.

For the „Les Misarables” performance at the Kennedy Center, Trump packed the auditorium with sycophants of his fascist authoritarian regime and he still couldn't drown out the boos from disgusted and revulsed members of the audience. 😂🤣😂🤣😂🤣👇 pic.twitter.com/Y7UdVMfXeg