Diana Ross nu crede în acuzațiile aduse lui Michael Jackson, iar Barbra Streisand susține că abuzul sexual „nu i-a omorât pe copii”

Diana Ross, în vârstă de 74 de ani, a demonstrat că îi rămâne fidelă prietenului său, Michael Jackson, în ciuda controversei din jurul acuzațiilor de abuz sexual prezentate în documentarul realizat de HBO, „Leaving Neverland'. „Asta mă preocupă în această dimineață. Am încredere în ceea ce a fost Michael Jackson, iar pentru mine, dar și pentru alții, a fost o forță incredibilă, magnifică. Opriți-vă, în numele dragostei', a scris Diana în mesajul postat.

This is whats on my heart this morning. I believe and trust that Michael Jackson was and is A magnificent incredible force to me and to many others.

STOP IN THE NAME OF LOVE

— Ms. Ross (@DianaRoss) 23 martie 2019