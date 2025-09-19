Detaliul făcut public acum de Theo Rose despre începutul relației cu Anghel Damian: „Așa am reușit să fac față”

Theo Rose și Anghel Damian preferă să-și păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Cei doi, care au devenit părinți în vara lui 2023, trăiesc o poveste de dragoste discretă, ferită de atenția publicului. Fiul lor, Sasha Ioan, nu a fost expus publicului, părinții alegând să nu-i arate chipul pentru a-i proteja intimitatea.

Theo Rose, despre începutul relației cu Anghel Damin

Pentru Theo Rose, începutul poveștii de dragoste cu soțul ei, Anghel Damian, a coincis cu obținerea rolului din serialul „Clanul”, ocazie cu care și-a făcut debutul ca actriță pe ecrane. De asemenea, pe lângă aceste două momente importante, s-a adăugat și castingul pentru „Vocea României”, unde este jurată și face echipă alături de Horia Brenciu.

„Mi s-a propus inițial să particip la castingul pentru Clanul. Și mi-a plăcut foarte tare asta. Era ceva ce de mult îmi doream să încerc. După care, după ce am dat castingul pentru Clanul, nu știam încă dacă am luat castingul, am primit încă un telefon în care mi s-a propus să dau și casting pentru rolul de antrenor la Vocea României. Dar mi s-a spus în același timp că nu am șansa de a le face pe amândouă. Adică sunt pusă în situație de a alege dintre ele în cazul în care le iau pe amândouă. Cam așa ceva. Și după aia m-au sunat din ambele părți și mi-au zis că am luat Mi-am dorit Clanul că la Vocea României mi-e să nu zică oamenii că sunt prea proaspătă în această carieră muzicală și că poate n-am ce arăta. Eu știu că am, mi-ar plăcea asta, dar nu vreau nici să mă arunc așa în gura lupului că nu știi cum faci față până când nu ești pusă acolo să te înjure lumea să zică de tine verzi și uscate. (…) A fost cel mai bun lucru din viața mea după contextul meu de familie. Dar și cel mai greu că a trebuit să am și concertele și filmările la Clanul și filmările de la Vocea României plus repetițiile pentru Vocea României în același timp. Aia a fost o vară…”, a spus Theo Rose pentru cancan.ro.

Întrebată cum a făcut atunci față, având în vederea multitudinea de schimbări din viața ei, Theo Rose a răspuns

„Nu știu cum. Știu cum: m-am îndrăgostit de Anghel și asta înseamnă adrenalină. Adică dormeam două ore și mă trezeam după două ore de zici că eram cea mai fresh. Așa am reușit să fac față.”

Theo Rose și Anghel Damian își doresc să devină din nou părinți

În cadrul unui interviu acordat recent, Theo Rose a dezvăluit că ea și soțul ei, Anghel Damian, iau în considerare serios posibilitatea de a-și mări familia.

„Un copil vom mai avea cu siguranță. Ne place atmosfera asta gălăgioasă și jucăușă. Te ține ancorat în realitate și scoate la iveală latura ludică din fiecare dintre noi. Retrăim copilăria”, a declarat Theo Rose pentru Libertatea.

