Demi Moore recunoaște că și-a înșelat soțul, chiar înainte de nuntă

Demi Moore, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit în cartea ei, „Inside Out”, faptul că și-a înșelat soțul, chiar înainte de a se căsători cu el. Ea avea 18 ani atunci când s-au căsătorit și au divorțat în 1985.

„Cu o noapte înainte de căsătorie, în loc să lucrez la jurămintele mele, l-am sunat pe un bărbat cu care m-am întâlnit la o filmare. Am plecat de la propria petrecere a burlăcițelor și m-am dus în apartamentul lui. De ce am făcut asta? De ce nu m-am dus să-i spun asta bărbatului cu care urma să îmi petrec toată viața? Pentru că nu suportam faptul că urma să mă căsătoresc doar pentru a reuși să trec peste moartea tatălui meu. Pentru că simțeam că nu există niciun loc în care să îmi motivez ceea ce urma să fac,” a declarat Demi Moore.

Demi Moore și Ashton Kutcher, în vârstă de 41 de ani, au început să se întâlnească pentru prima dată în 2003, iar în 2005 au decis să se căsătorească. Ea a rămas însărcinată în timp ce era căsătorită cu el, dar a suferit un avort spontan la șase luni.

Nu este singura dezvăluire pe care Demi Moore a făcut-o. I-a luat pe toți prin surprindere în momentul în care a recunoscut că a acceptat să întrețină relații intime în trei. Ea a recunoscut și care a fost motivul pentru care a acceptat acest lucru: „Voiam să îi arăt cât de grozavă și amuzantă pot fi”, a explicat ea în cartea ei, spunând că a fost o „greșeală.”

Cu toate astea, reacția lui Ashton Kutcher nu a întârziat să apară. Demi Moore a dezvăluit că în timpul căsătoriei, Ashton a înșelat-o de două ori. El a postat pe Twitter un mesaj cu subînțeles, făcând referire la acuzațiile pe care Demi Moore le-a făcut în cartea ei. „Voiam să scriu o postare destul de răutăcioasă. Dar atunci m-am uitat la fiul meu, fiica mea, soția mea și am sters-o”, a fost ceea ce Ashton Kutcher a postat pe Twitter.

I was about to push the button on a really snarky tweet. Then I saw my son, daughter, and wife and I deleted it. ❤️

— ashton kutcher (@aplusk) 25 septembrie 2019