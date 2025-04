De ce și-a dat demisia Andreea Bălan de la Antena 1. Artista a semnat ulterior cu TVR: „Motivul pentru care a plecat…”

În luna septembrie a anului 2024, Andreea Bălan a anunțat că și-a dat demisia ei de la Antena 1. După o perioadă de 12 ani, în care a făcut parte din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva!” vreme de 19 sezoane, colaborarea între transforming show-ul de la Antena 1 şi artistă a ajuns la final. Recent, cântăreața a dezvăluit că a semnat cu TVR 1 și are rolul de jurată în emisiunea „Vedeta familiei” de la TVR 1.

Au ieșit la iveală noi informații referitoare la plecarea Andreei Bălan de la Antena 1. Directoarea interimară de Programe de la TVR susține că programul de filmări de la postul public să își organizeze mult mai bine restul proiectelor și responsabilităților, spre deosebire de felul în care se desfășurau filmările la Antena 1.

Andreea Bălan a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că va fi jurată în talent show-ul pentru copii „Vedeta familiei” de la TVR 1 prezentat de Florina Constantinescu. Artista va face parte din cel de-al şaselea sezon și va sta la masa juriului alături de Elena Gheorghe, Sanda Ladoși și Radu Ștefan Bănică. Andreea Bălan a făcut o serie de declarații despre acest nou proiect din cariera ei.

„Ador copiii! Și eu, de multe ori, mă simt și mă port ca un copil. Și ador să îi vad cântând, performând melodii frumoase. Totodată, cred că „meseria' de jurat mi se potrivește, deoarece eu sunt o jurată empatică şi iubitoare. Şi eu am început să cânt la TVR, acum 30 de ani, la emisiunile pentru copii. Și pe mine m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi. E frumos la urmărești copii talentați cum interpretează diferite momente muncite și să simți emoția și inocența lor. E un spectacol diferit față de cele cu adulți. Când eram micuță și am mers la concursuri pentru copii, am câștigat tot felul de premii care m-au impulsionat să merg mai departe. Mai târziu, am câștigat şi „Dansez pentru tine”, plus medalia de argint în Mexic, iar laudele juriului m-au ajutat mereu. La rândul meu, și eu am foarte mare grijă la ce spun când jurizez copii, deoarece vreau să îi impulsionez pe cei mici și vorbele mele să îi ajute”, a declarat Andreea Bălan pentru tvr.ro.