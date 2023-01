De ce Dana Săvuică și-a amânat operația de micșorare a bustului. Ce i-au recomandat medicii

În urmă cu ceva timp, Dana Săvuică povestea că vrea să își facă o intervenție chirurgicală la nivelul bustului, mai exact o operație de ridicare și de micșorare a sânilor. Vedeta în vârstă de 53 de ani povestea atunci că își dorește această schimbare și pentru că are unele probleme de sănătate la nivelul coloanei.

Intervenția era programată a avea loc pe 20 ianuarie, cu câteva zile înainte ca Dana Săvuică să împlinească 53 de ani, însă medicii i-au recomandat amânarea operației.

„În această perioadă, este frig și neurochirurgul care mi-a făcut operația pe coloană mi-a spus că trebuie să protejez foarte mult coloana, de acum încolo, să nu stau în curent, să nu stau în frig, să nu stau înțepenită într-o anumită poziție și pentru că este frig și pentru că nu mă simțeam foarte confortabil, am amânat operația. Nu știu cum este cu implanturile mamare, pentru că nu am avut și nu e cazul, dar chiar și pentru ridicarea sânilor și puțin micșorarea lor, pentru că au devenit foarte greoi și datorită vârstei, gravitația și menopauza, toate la un loc, vreau să intru puțin într-o perioadă care este mai bună din punct de vedere al temperaturii, să fie mai cald și am reprogramat-o în martie”, a spus Dana Săvuică pentru Playtech Știri.