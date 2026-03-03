David Beckham, apariție surprinzătoare alături de fiica sa, Harper, pe fondul scandalului cu fiul lui cel mare, Brooklyn. Ce a dezvăluit fostul fotbalist

David și Harper Beckham și-au petrecut vacanța de schi în stațiunea Courchevel.

David Beckham, apariție surprinzătoare alături de fiica sa, Harper, pe fondul scandalului cu fiul lui cel mare, Brooklyn. Ce a dezvăluit fostul fotbalist

Într-o perioadă dificilă pentru familia sa, David Beckham a ales să își petreacă timpul alături de fiica lui, Harper. Fostul fotbalist a plecat într-o vacanță la Courchevel, în Franța, împreună cu mezina familiei, profitând de pauza școlară pentru câteva zile în doi.

Pe contul său de Instagram, David Beckham a publicat câteva imagini din stațiunea franceză, surprinzând-o pe Harper pe pârtie, dar și momentele petrecute la restaurantul din resort. Harper a purtat un echipament complet negru, în timp ce David a optat pentru o haină gri, un fular bej și o căciulă cu imprimeu colorat.

În mesajul care a însoțit fotografiile, David Beckham a subliniat cât de importante sunt aceste momente pentru el.

„Să creez amintiri cu copiii mei, fie împreună, fie individual, a fost întotdeauna important pentru mine, așa că săptămâna aceasta eu și Harper am mai creat câteva. Te iubesc, domnișoară frumoasă @harperbeckham”.

Fanii fostului fotbalist au reacționat imediat: „Un tată foarte special… un moment pe care Harper îl va ține minte mereu”, a comentat o persoană pe Instagram. „Timp de calitate tată-fiică”, a adăugat altcineva. „Cel mai bun tată!” și „Minunat, zăpada alături de copii creează cele mai frumoase amintiri” s-au numărat printre celelalte mesaje lăsate în comentarii.

Escapada vine la scurt timp după ce familia a sărbătorit ziua de naștere a lui Cruz Beckham, printr-o petrecere amplă organizată pentru tânărul muzician. Cu această ocazie, David i-a dedicat un mesaj public.

„La mulți ani, băiatul meu. Nu mai ești chiar atât de mic, dar sunt mândru de persoana și bărbatul care ai devenit. Ești blând, atent și extrem de loial familiei, prietenilor și tuturor celor din jur, ceea ce te face un om cu adevărat special. Ești pe propriul tău drum în viață, muncești din greu și te bucuri de ceea ce faci, iar asta este esența vieții… Te iubim, Cruzie, și sperăm să ai cea mai minunată zi, pentru că o meriți”.

David Beckham, prima reacție după declarația dură a lui Brooklyn

David Beckham a rupt tăcerea după declarațiile făcute de fiul său, Brooklyn, în care a abordat conflictul de lungă durată din familia lor. Fostul fotbalist a vorbit despre acest subiect într-o apariție la emisiunea Squawk Box de la CNBC, pe 20 ianuarie, abordând tema rețelelor sociale și relația cu cei patru copii ai săi.

„Am vorbit întotdeauna despre social media și despre puterea sa. Despre bine și despre rău”, a spus David Beckham. :Despre partea rea am vorbit în legătură cu ceea ce pot accesa copiii în zilele noastre, poate fi periculos. Dar ceea ce am descoperit personal, mai ales în cazul copiilor mei, este că o poți folosi pentru motivele potrivite. Eu am putut să îmi folosesc platforma și comunitatea pentru UNICEF. Și a fost cel mai important instrument pentru a-i face pe oameni conștienți de ce se întâmplă în lume cu copiii”.

Referindu-se direct la Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper, pe care îi are împreună cu soția sa, Victoria Beckham, David Beckham a subliniat rolul greșelilor în procesul de maturizare.

„Am încercat să fac același lucru și cu copiii mei, să îi educ. Fac greșeli, dar copiilor li se permite să greșească. Așa învață. Asta încerc să îi învăț. Uneori trebuie să îi lași să facă și aceste greșeli”.

Mesajul dur transmis de Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham le-a adus acuzații grave lui David și Victoria Beckham, susținând că aceștia ar fi încercat să îi saboteze relația cu soția lui, Nicola Peltz Beckham, și că ar fi răspândit „nenumărate minciuni”.

„Nu vreau să mă împac cu familia mea”, a scris tânărul de 26 de ani. „Nu sunt controlat, ci mă apăr pentru prima dată în viața mea. Toată viața mea, părinții mei au controlat modul în care au fost prezentate în presă poveștile despre familia noastră”.

Brooklyn Beckham a continuat:

„Toată viața mea, părinții mei au controlat știrile din presă despre familia noastră, prin postări demonstrative pe rețelele sociale, evenimente de familie și relații lipsite de autenticitate. … Recent, am văzut cu ochii mei până unde sunt dispuși să meargă pentru a plasa nenumărate minciuni în mass-media, de cele mai multe ori pe seama unor oameni nevinovați, doar pentru a-și păstra propria fațadă”.

Brooklyn a susținut, de asemenea, că la nunta sa din 2022, Victoria Beckham i-ar fi sabotat momentul romantic cu Nicola Peltz. El a afirmat că mama sa „a dansat foarte nepotrivit cu mine în fața tuturor. Nu m-am simțit niciodată mai inconfortabil sau mai umilit”.

Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului pe fondul luptei sale cu ASL

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

