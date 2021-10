Cuza și Emi vorbesc cu sinceritate despre experiența Asia Express: „Gata, nu ne mai pasă!”

Cuza și Emi făceau parte, alături de Cucu, din trupa Noaptea Târziu, o echipă de vloggeri și cântăreți care a realizat mai multe parodii devenite celebre pe plan local. Între timp, primii doi au ajuns la un alt nivel al celebrității, odată cu participarea la emisiunea-concurs Asia Express, de la Antena 1.

Cuza și Emi au vorbit pentru prima dată, în exclusivitate pentru revista Viva!, despre momentele grele de la Asia Express, despre prietenii pe care și i-au făcut participând la concurs, dar și despre lecțiile de viață pe care le-au învățat din competiție.

„Pentru mine şi Cuza cel mai greu a fost autostopul! Plus distanţele imense parcurse în Turcia. Pentru doi băieţi, în plină pandemie şi cu toate rigorile impuse de lockdown, a fost cumplit! Şi am mai sesizat ceva, era imposibil să nu existe o regulă destul de clară: dacă se întâmpla să avem noroc cu autostopul, era clar că ghinionul se muta la cazare şi invers! Am înregistrat şi nişte recorduri, demne de toată lauda: patru ore de stat la autostop, respectiv record de căutat cazare – până la 1.30 dimineaţa”, a spus Emi.

Cuza și Emi au detaliat și momentele în care au fost aproape de a renunța la competiție: „Au fost foarte multe momente în care efectiv am zis ‘Gata! Nu ne mai pasă!’, dar erau momentele alea de 20-30 de minute de nervi şi încărcătură! Am fost super dedicaţi concursului, pentru că eu nu suport să pierd niciodată, tocmai de asta am fost foarte vulcanici şi pasionali în acelaşi timp, iar dorinţa noastră încă de la început a fost să lungim experienţa asta incomparabilă cât mai mult posibil.”

„Pe parcurs am descoperit acolo nişte oameni incredibili.”, au mai adăugat Cuza și Emi. „Toţi ne sunt super dragi acum! Totuşi, în timpul show-ului, cel mai mult m-am apropiat de Adriana şi Maria-Speranţa; Lorelei şi Zarug.”

Lucrul care i-a marcat cei mai tare pe Cuza și Emi, au povestit cei doi, au fost întâlnirile cu diverșii oameni care le-au dat o mână de ajutor pe traseu. „Cel mai mult m-au impresionat oamenii care ne-au ajutat! Cu toţii! De la fiecare maşină la autostop, până la fiecare cazare şi până la fiecare lucru mărunt cu care cineva ne-a ajutat! Asta m-a făcut să realizez ca încă există oameni buni pe lumea asta şi cu mulţi dintre ei încă mai păstrez legătura!”

Foto: Instagram

