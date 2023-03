Cum se simte acum Amalia Enache după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală: „Nu mă așteptam”

În urmă cu o lună, Amalia Enache mărturisea pe rețelele de socializare faptul că a fost transportată de urgență la spital, după ce a făcut o criză de colecist. Prezentatoarea PRO TV a trecut printr-o intervenție chirugicală, colecistectomie, iar la vremea respectivă le spunea fanilor ei că totul este în regulă.

Recent, într-un interviu pentru Ego.ro, Amalia Enache a vorbit despre operația suferită și a spus care este acum starea ei de sănătate.

„Mă simt extraordinar imediat după operație, mult mai bine decât înainte de operație. Mi-am recuperat o vitalitate pe care o pierdusem fără să știu de ce. Până la criză, nu am știut că am această problemă atât de gravă. Se pare că o piesă din organismul meu, ca la o mașină, chiar nu mai funcționa. Imediat ce s-a îndepărtat problema, eu sunt, din nou, eu.”

Amalia Enache a mai trecut printr-o criză de colecist. La acel moment, când au apărut durerile, era acasă împreună cu fiica ei, Alma. Vedeta simțea că nu mai poate să respire și a ajuns la Urgențe.

„La prima criză a fost mai dramatic pentru că eram doar cu fetița mea acasă. Era seară, ne pregăteam de culcare, avuseserăm o duminică superbă. Durerile sunt atât de crunte, bruște și atroce încât eu am fost convinsă că fac infarct. Este o durere în capul pieptului și nu mai puteam să respir, să vorbesc. Dar pentru că am fost convinsă că fac infarct, am ajuns în câteva minute la Urgențe. Eu doream să îmi salvez viața. (…) La a doua mea criză, când am chemat ambulanța la serviciu, Alma nu era acasă, era într-o tabără la munte. Criza respectivă a fost decisivă și a fost clar că nu mai am timp de amânare pentru că riscam complicații mai grave, pancreatită, icter. Sunt complicații mult mai grave dacă nu faci operația imediat. După, i-am spus așa cum îi spui unui copil, că în sfârșit s-a rezolvat această problemă, că mami nu mai are dureri de burtă.”