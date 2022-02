Cum s-a schimbat viața Eugeniei Șerban după ce a câștigat lupta cu cancerul

În urmă cu doi ani, Eugenia Șerban a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer. Actrița în vârstă de 52 de ani a traversat o perioadă extrem de dificilă, a suferit o intervenție complicată și a urmat ședințe de chimioterapie și radioterapie. În urma tuturor acestor tratamente, Eugenia a reușit să învingă boală, iar astăzi reușește să vorbească deschis despre experiența sa.

Actrița a fost invitată în platoul emisiunii „Vorbește lumea” și a vorbit despre cum i s-a schimbat viața, cum vede acum lucrurile și că este foarte recunoscătoare prietenilor și familiei pentru ca au susținut-o în momentele grele. Mai mult, actrița și-a făcut și o schimbare inedită de look, vopsindu-și părul într-o nuanță îndrăzneață.

„ Mă simt bine acum, am revenit la viața mea normală. Sunt tonică și muncitoare. Pe mine această boală m-a învățat să nu mai stresez din orice, să las lucrurile să se rezolve în ritmul lor. De asemenea, am mai învățat că trebuie să ma bucur mai mult de fiecare clipă importantă din viața mea”, a dezvăluit Eugenia Șerban în cadrul emisiunii.

Actrița a mai vorbit și despre faptul că lupta cu această cumplită boală a determinat-o să fie mai indulgentă cu propria ei persoană și consideră că principalul lucru pe care îl poate face pentru a-și păstra starea de sănătate este să stea cât mai departe de orice sursă de stres.

„M-am împrietenit din nou cu Dumnezeul meu, pe care eram atunci supărată, și da, am învățat că El nu poate să-mi dea mai mult decât poate organismul meu să ducă. Și atunci stresul trebuie îndepărtat cât putem noi de mult”, a povestit Eugenia Șerban.

Într-un interviu acordat recent site-ului okmagazine.ro, actrița a dezvăluit că ședințele de chimioterapie au fost cu adevărat chinuitoare, însă că era dispusă să facă orice era nevoie pentru a trăi.

„Primele două săptămâni, până am acceptat că trebuie să fac orice ca să trăiesc şi că va trebui să trec prin tot supliciul tratamentului pentru cancer, asta însemnând operaţii, chimioterapie şi radioterapie. Apoi cu adevărat cel mai greu nu a fost când am trecut prin operaţii, ci chimioterapia. Dar dacă îţi asumi totul, poţi trece şi prin asta şi, după cum se vede, eu am trecut cu brio”, a povestit Eugenia Șerban.