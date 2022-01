Când revine Gina Pistol pe micile ecrane. Prezentatoarea a făcut primele declarații

Fanii Ginei Pistol au avut până acum ocazia să o vadă în producțiile Antena 1 „Chefi la cuțite” și „Asia Express.” După cum știm deja, prezentatoarea a renunțat, pentru o vreme, la munca în televiziune pentru a da naștere fiicei sale. Vedeta și partenerul său, Smiley, au devenit părinți pentru prima dată în luna martie a anului 2021, Gina Pistol dând naștere unei fetițe, pe nume Josephine.

Admiratorii show-urilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite” o vor asocia pe Gina Pistol cu rolul de prezentatoare, ea fiind extrem de îndrăgită atât de concurenți, cât și de cei care au urmărit precedentele sezoane. Vedeta a fost înlocuită pentru sezonul al patrulea din Asia Express cu Irina Fodor.

În ultima perioadă au apărut mai multe zvonuri conform cărora a fost înlocuită de Irina Fodor în prezentarea emisiunii „Chefi fără limite.” Vedeta a dezvăluit că nu a putut fi prezentă la filmările care au avut loc în vară pentru că acestea s-au desfășurat în Grecia.

„În primul rând nu-i vorba despre Chefi la cuțite. Acum va începe Chefi fără limite pe care-l va prezenta Irina Fodor, întrucât eu nu am putut fi prezentă la filmările care au avut loc în această vară, în Grecia. Nu am fost înlocuită. Deja am fost anunțați că vom începe filmările”, a declarat Gina Pistol pentru playtech.ro.