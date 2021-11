Bianca Brad, declarații emoționante despre lupta cu cancerul: „Nu toată lumea înțelege. Nu mi-a fost ușor”

Actrița Bianca Brad a vorbit deschis despre lupta sa cu cancerul la sân și despre momentele dificile prin care a trecut. Apreciata actriță a aflat că suferă de această boală în urmă cu șase ani, însă a ales să pastreze tăcerea cu privire la cumplitul diagnostic pe care i l-au pus medicii. Mai mult decât atât, ea a decis să ascundă vestea chiar și de persoanele dragi din viața ei, inclusiv mama ei.

Cunoscuta actriță a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut, în cadrul unui interviu acordat Antena Stars. „Am vrut să îmi protejez fiul și mama. I-aș fi doborât pe amândoi. Un alt motiv este că prin acest mod m-am protejat de gurile rele, de hateri. Nu toată lumea înțelege. Nu mi-a fost ușor”, a povestit ea.

Bianca Brad a dezvăluit că a ascuns diagnosticul și de una dintre cele mai bune prietene ale ei, actrița Eugenia Șerban, care, la rândul ei, a fost diagnosticată cu două tipuri de cancer, iar după o intervenție complicată, ședințe de chimioterapie și radioterapie, a reușit să iasă câștigătoare din lupta cu boala. „Eugenia este foarte bătăioasă și nu voiam să o destabilizez pentru că alesese o altă metodă.”, a explicat Bianca Brad în cadrul interviului acordat Antena Stars.

Recent, Bianca a vorbit despre cum a aflat, de fapt, că are cancer la sân, mărturisind că totul s-a întâmplat într-o noapte, atunci când a simțit dureri foarte mari în zona sânului drept. „În primul rând, a fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control, şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi, brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe Internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac. Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome…”, a spus Bianca Brad, într-un interviu.

Foto: Instagram

