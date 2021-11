Cum arată tatăl Andreei Esca. Acesta a împlinit 83 de ani, iar prezentatoarea i-a transmis un mesaj emoționant

Tatăl Andreei Esca a împlinit 83 de ani. Prezentatoarea TV și fiica ei, Alexia Eram, l-au sărbătorit pe Dumitru Esca cu o petrecere în familie.

În ziua în care tatăl Andreei Esca a împlinit 83 de ani, vedeta PRO TV i-a transmis acestuia pe rețelele de socializare un mesaj extrem de emoționant, însoțit de două imagini inedite. În prima fotografie, Andreea Esca este alături de tatăl ei, Dumitru Esca, și fiica ei, Alexia Eram. În a doua imagine apar părinții prezentatoarei TV. „Azi e ziua celui mai tânăr dintre noi! La mulți ani, Giovanni! 83. Tata e cam tare…”, a fost mesajul scris de Andreea Esca pe Instagram.

De asemenea, și Alexia Eram, fiica Andreei Esca, i-a transmis bunicului ei un mesaj special cu ocazia zilei de naștere.

Într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”, tatăl Andreei Esca povestea că nu a fost încântat de alegerea fiicei sale de a face jurnalism, însă ulterior și-a arătat susținerea față de ea. „Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic: „Du-te la economiști acolo, la ASE.” S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o.”

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Esca dezvăluia că tatăl ei, Dumitru Esca, era sever cu ea și își dorea mereu să obțină note foarte bune la școală. Însă, în ceea ce o privește pe mama ei, Lucia Esca, prezentatoarea TV spunea că e mult mai apropiată față de ea. „Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine. De maică-mea sunt mult mai apropiată, pentru că era mult mai prietenoasă şi mai caldă… Ştii cum sunt mamele, îţi fac toate poftele. Mama m-a tras de urechi o singură dată în viaţa mea, prin liceu, când s-a enervat maximum maximorum.”

