Cum arată fiica celebrei Aishwarya Rai. Adolescenta moștenește frumusețea mamei sale

Aishwarya Rai are acum 47 de ani și se mândrește cu un tilul de Miss World, câștigat în 1994, roluri în fime de succes, o carieră de model și apariții în numeroase reclame. Aishwarya Rai Bachchan a făcut trecerea de la modeling la actorie în 1997, având o carieră de succes la Bollywood, dar și la Hollywood, odată cu apariția ei în filmul The Pink Panther 2.

Aishwarya s-au căsătorit în 2007 cu Abhishek Bachchan, iar în 2011 cei doi au devenit părinții unei fetițe, Aaradhya.

Aaradhya, în vârstă de 9 ani, nu a apărut foarte des în lumina reflectoarelor, însă în ultima vreme mama ei a postat numeroase imagini cu adolescenta pe contul ei de Instagram.

În luna iulie Aishwarya Rai Bachchan și fiica ei, Aaradhya, au fost diagnosticate pozitiv cu coronavirus. Soțul actriței, celebrul actor de la Bollywood Abhishek Bachchan, dar și tatăl său, Amitabh Bachchan, au fost testați pozitiv și amândoi au fost internați într-un spital din India.

După anunțarea diagnosticului, starea actriței și a fiicei sale s-a înrăutățit și amândouă au fost internate în spitalul unde se află soțul actriței și tatăl acestuia. Potrivit The Times of India, actrița și fiica ei au petrecut o săptămână în izolare acasă, dar problemele cu respirația, mai exact „imposibilitatea de a respira”, le-au determinat să solicite internarea în spital pentru tratament.

Soțul actriței, Abhishek Bachchan, în vârstă de 44 de ani, a fost cel care a anunțat pe Twitter săptămâna trecută că Aishwarya Rai Bachchan a fost depistată pozitiv cu coronavirus. „Aishwarya și Aaradhya au fost testate pozitiv pentru COVID-19. Ele vor sta în carantină acasă. Restul familiei, inclusiv mama mea, au fost testați negativ”, a spus Abhishek Bachchan pe Twitter.

