Codin Maticiuc, iubita sa și copiii au fost diagnosticați cu Covid-19

Codin Maticiuc, unul dintre cei patru detectivi de la Masked Singer România, a anunțat astăzi prin intermediul unei postări publicate pe rețelele sale de socializare că a fost diagnosticat cu Covid-19. El mărturisește că și partenera sa, dar și copiii s-au infectat cu coronavirus.

Codin Maticiuc își începe postarea spunând că printre simptome se numără faptul că nu are gust și miros. Mai spune că testul și l-a făcut luni, iar în seara respectivă a primit și rezultatul, acesta fiind pozitiv. „Am covid19. Nu, nu este o glumă macabră de Valentine’s Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de când a început pandemia cât de mult am putut. Aproape că regret acum că n-am fost deloc la LOFT vara asta… Anyway haideți că vă spun de la început. Suntem bolnavi toți din casă, eu, iubita și copiii. Simptome nu prea avem cum nu prea avem nici gust nici miros. Duminica trecută am observat asta și m-am gândit că e posibil să am coronavirus. De trei zile eram înfundat dar am pus asta pe seama jucatului de fotbal afară. Luni m-am programat la test. Am sunat la Ok Medical căci din câte știu sunt singurii care pentru 250 de lei îți fac testul acasă. Cum noi eram mulți (cu părinții mei) chiar merită 250 de lei deplasarea lor, protejându-i și pe alții de ieșirea noastră pentru testare. Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc că părinții mei și ai ei au nu au fost infectați. Alt noroc este că am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care să ne supere. Doamne ajută!”

„Câteva fun facts:

1 nu am sunat la DSP căci mi-au spus cei de la OK Medical că anunțaseră ei și 48 de ore mai târziu, DSP-ul m-a sunat pentru anchetă epidemiologică.

2 încă de luni i-am anunțat pe toți cei cu care m-am văzut cu 7 zile în urmă. Nimeni nu s-a îmbolnăvit, ce-i drept am fost prudenți.

3 nu am nicio idee de unde am luat eu. Am fost cât de prudent este omenește posibil cu erorile de rigoare incluse.

4 iau doar vitamine pe post de tratament

5 anunțul public îl fac astăzi, după finala Masked Singer România pentru că nici eu, nici ProTv-ul nu ne-am dorit ca audiențele zdrobitoare de concurență pe care le-am înregistrat aseară să fie puse de concurență pe seama unui „stunt de PR” sau ceva de genul. Știu, suntem paranoici dar suflatul în iaurt a devenit sport național”, mai spune Codin.

Codin Maticiuc își încheie postarea îndemnându-i pe toți să se protejeze purtând mască. „În concluzie: Am covid19, eu și ai mei și cel puțin deocamdată este cea mai ușoară răceală pe care am avut-o vreodată. Asta nu înseamnă că alții nu suferă sau că noi nu am fost norocoși. Am fost, slavă Domnului. Protejați-va cât puteți. Purtați mască, nu e atât de greu, am demonstrat-o chiar noi cei de la Tshirt Factory când am făcut măștile noastre și cool și ușoare pe care trei luni mai târziu OMS-ul le-a declarat pe locul 3 ca siguranță. Încercați să amânați cât puteți momentul contactării acestui virus care poate fi fatal pentru oamenii în vârstă.”

Am covid19 Nu, nu este o glumă macabra de Valentine’s Day. Este o realitate. Una de care m-am ferit de când a… Publicată de Codin Maticiuc pe Sâmbătă, 31 octombrie 2020

Foto: Facebook Codin Maticiuc

