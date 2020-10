Simona Halep a fost diagnosticată cu Covid-19. Sportiva în vârstă de 29 de ani a anunțat acest lucru pe Twitter, printr-o postare prin care le spune urmăritorilor săi că se simte bine.

Simona Halep, care ocupă locul 2 în clasamentul WTA, mai spune în postarea de pe Twitter că are simptome ușoare și că acum se află în izolare acasă. „Bună, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv cu COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a fost mesajul pe care Simona Halep l-a postat pe Twitter.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪

