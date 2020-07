50% din noile infectări cu coronavirus provin de la această categorie de pacienți

50% din noile infectări cu coronavirus au drept sursă pacienții asimptomatici, arată un studiu realizat de Universitatea Yale. Studiul se bazează pe un model ce utilizează cercetările anterioare despre metodele prin care se limitează eficient transmiterea virusului.

În aceste condiții, au concluzionat cercetătorii, majoritatea cazurilor pot fi atribuite pacienților asimptomatici și a celor aflați în faze presimptomatice. Astfel, chiar dacă toate cazurile de pacienți care prezintă simptome ar fi depistate și izolate, tot ar putea să apară focare semnificative.

Faptul că 50% din noile infectări provin de la asimptomatici se alătură constatării că și cei aflați în stadii presimptomatice pot transmite virusul. Pacienții presimptomatici sunt considerați cei în cazul cărora simptomele specifice apar mai târziu în dezvoltarea bolii. Cei asimptomatici nu dezvoltă simptome de Covid-19.

Descoperirea ar putea conduce la punerea în discuție a noi măsuri de prevenție. Faptul că 50% din noile infectări provin de la asimptomatici vine să reconfirme teoria conform căreia aceștia reprezintă factorul principal de transmitere a bolii. Măsurile suplimentare de prevenție, în acest caz, ar fi o creștere substanțială a numărului de teste efectuate, precum și monitorizarea populației în mod constant.

În acest sens, metodele simple de prevenție, precum măsurarea temperaturii, nu ar fi suficiente pentru ținerea sub control a răspândirii virusului Sars-CoV-2. În schimb, menținerea distanțării fizice, purtarea constantă a măștii și creșterea numărului de teste pot fi considerabil mai eficiente.

Studiul care arată că 50% din noile infectări se datorează pacienților asimptomatici a fost publicat în jurnalul medical Proceedings of the National Academy of Sciences, și condus de Dr. Alison Galvani, profesoară de epidemiologie la Universitatea Yale. Aceasta a scris pe contul personal de Twitter: „În studiul nostru am demonstrat că majoritatea transmiterii Covid-19 este tăcută: de la cazuri asimptomatice sau de la cazuri aflate în stadiu presimtomatic. Ca urmare, control bazat pe simptome, precum luarea temperaturii, nu este suficient.”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro