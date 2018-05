Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Meghan Markle?

Așa cum era de așteptat, Meghan Markle a ales două rochii pentru nunta regală. Cea de-a doua rochie de mireasă purtată de Meghan Markle este tot o creație a unui designer britanic.

Dacă pentru ceremonie soția Prințului Harry a ales o rochie creată de Clare Waight Keller, designerul britanic care ocupă în acest moment funcția de director artistic al Givenchy, pentru recepția organizată de Prințul Charles, Meghan a ales să poarte o rochie albă creată de Stella McCartney.

Rochia este realizată din crep de mătase. Potrivit informațiilor publicate de reprezentanții casei regale, Meghan Markle poartă o rochie din crep de mătase. Pantofii, din satin, sunt Aquazurra, iar talpa acestora are culoarea baby blue.

