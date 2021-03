Cum a acceptat Heidi Klum ca fiica ei, Leni, să fie model

Heidi Klum dezvăluie motivul pentru care a acceptat în sfârșit ca fiica ei în vârstă de 16 ani, Leni, să intre în lumea modelingului. Supermodelul în vârstă de 47 de ani a vorbit despre asta într-un interviu virtual pentru E! Daily Pop, pe care l-a susținut alături de colegii săi jurați din emisiunea America’s Got Talent.

„S-a rugat de mine ani de zile, iar acum că are 16 ani, am fost de acord”, mărturisește modelul. „A deschis săptămâna modei de la Berlin”, a mai continuat Heidi, amintind de debutul lui Leni de la începutul acestui an.

„Am mai văzut-o mergând pe tocuri prin casă, dar niciodată profesional vorbind. Este oarecum diferit când dintr-odată te uiți la copilul tău și te gândești: „Uau, cine ești?!”, spune Heidi Klum.

Leni și-a făcut debutul pe podium în țara natală a mamei sale, Germania, după ce a apărut alături de aceasta și pe coperta revistei Vogue Germany. „Sunt sigură că te așteaptă momente palpitante”, scria Heidi Klum pe Instagram în decembrie anul trecut, în descrierea postării cu fotografia de copertă. „Vogue e cel mai bun mod în care să-ți începi cariera la care visezi. Și chiar dacă îmi este puțin greu să îți dau drumul în această lume, voi face mereu totul să fii fericită și să îți îndeplinești visurile. Sunt mândră să fiu mama ta!”, a mai adăugat modelul.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Heidi Klum (@heidiklum)

În același interviu, și restul juraților emisiunii America’s Got Talent au glumit pe seama pasiunilor serioase ale copiilor lor. Simon Cowell, de exemplu, a povestit cum fiul său în vârstă de 7 ani, Eric, pare să aibă deja o înclinație pentru muzică. „Chiar are ureche muzicală”, spune juratul. „E amuzant, joacă și pe roluri, așa că poate o să se întâmple.”

Chiar și Howie Mandel l-a adus în discuție pe fiul de 29 de ani al colegei sale din juriu, Sofia Vergara – și anume Manolo Gonzalez Vergara. „Îl urmăresc pe Instagram… ar trebui să aibă propria lui emisiune de gătit. E genial! L-am învățat tot ce știu”, a mărturisit Sofia despre fiul său, Manolo, căruia îi place să gătească și își postează frecvent preparatele finale pe rețelele de socializare. „I-am cumpărat tot ce a avut nevoie ca să poată învăța – am contribuit și eu!”

Citește și:

Mariah Carey a fost dată în judecată de fratele ei

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro