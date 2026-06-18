Cu ce probleme se confruntă Ramona Olaru după intervenția chirugicală suferită recent: „Nu prea e ok să fac așa acum”

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Ramona Olaru le-a dat emoții fanilor după ce a anunțat recent că urmează să fie operată.

Ramona Olaru, despre problemele pe care le are după intervenția chirugicală la nas

Deși inițial nu a dat detalii despre ce este vorba, asistenta TV a dezvăluit ulterior că a suferit o intervenție chirurgicală de micșorare de cornete și deviație de sept pentru a-și rezolva problemele de respirație cu care se confrunta de ceva timp.

Ramona Olaru a dezvăluit după operație că nu a avut emoții, având mare încredere în medicul la care a apelat, iar interveniția a fost un succes. Ea și-a îndemnat fanii care au aceeași problemă precum ea să nu mai stea pe gânduri și să se opereze deoarece viața lor se va schimba în bine.

Cu toate acestea Ramona Olaru a mărturisit că se confruntă cu unele probleme în urma intervenției. În prezent, nasul o mănâncă destul de tare, iar pentru că operația nu este vindecată, nu poate face nimic pentru a mai elimina senzația, așa că trebuie să îndure.

„Și acum mai am o problemă foarte mare, problema actuală, mă mănâncă nasul non-stop pentru că se vindecă, mă mănâncă până în creier, tot îmi vine să fac așa. Și nu prea e ok să fac așa acum până se vindecă de tot în interior acolo după această…

Și mă… uite așa mă scarpin. Important este că am zis la un moment dat că o să vorbim despre treaba asta, etapa de după intervenția de reducere cornete și deviație de sept, căci viața este minunată, este senzațională. Băi, deci, vă rog, dacă aveți problema asta, nu stați pe gânduri. Nu aveți nimic de suferit decât de câștigat după aceea. Toți prietenii mei se duc acum. S-a mai dus un prieten imediat după mine și era: Ramo, deci nu pot să cred că respir. Tare”, a povestit Ramona Olaru pe internet.

Ramona Olaru, despre felul în care privește acum relațiile

Cu toate că a trecut recent printr-o despărțire, Ramona Olaru nu își pierde speranța că își va întâlni dragostea adevărată. Prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani” nu se grăbește să bifeze un pas important, așa cum este căsătoria, și preferă să trăiască bucuria prezentului.

„Oare când mă cere?”. Poate să fie și după o săptămână, mă crezi? Nu e nicio grabă. Nu mă mai arunc nicăieri, în curând am 37 de ani și dacă nu trăiești cele mai pline de emoții momente, atunci, pe moment, nu le mai trăiești niciodată. Dacă noi, amândoi, simțim, lasă că avem timp să ne cunoaștem în avion până la destinație. E ok. Așa, și dacă se rupe, se rupe… Dar de ce trebuie să plecăm cu asta? Poate nu se rupe. Poate te cunoști suficient în 6-7 ani, te căsătorești atunci, dar îți dai seama că nu merge după două luni. Nu așa stau lucrurile. Nu sunt de acord cu tine! De asta spun, dacă vezi cum simți, ce simți, ce faci și cum faci, te cere de soție și după o lună, două, trei se termină, ok. E în regulă, atât a fost să fie. Ce s-a întâmplat? Ce e rău în asta? Tu ai trăit momentul ăla, pentru că l-ai simțit la maximum. Așa ți-a fost bine ție atunci. Vouă”, a spus Ramona Olaru în cadrul podcast-ului „Salvat de clopoțel.”

Ramona Olaru consideră că din fiecare relație și despărțire a avut de învățat lecții prețioase.

„Până acum ce-ai făcut? Nu ai lucrat la tine? Nu știi ce și cum să faci lucrurile în viață? Gata, te-a cerut de soție sau ați fost de acord să faceți pasul ăsta și acum nu mai contezi tu deloc psihic, emoțional, tu nu mai contezi? Te lași în mâinile lui și ce-o fi, o fi. Te părăsește, ai murit. Nu te părăsește, aia e, te bazezi pe iubirea lui. Nu, nu. Nu! Nu sunt de acord. Pentru un om care nu a lucrat cu el, stați și cunoașteți-vă! Faceți, frate, ce simțiți pe moment. Din asta învățați! Ai greșit, da, că te-a cerut după o săptămână, două, trei, o lună. V-ați dat seama că, de fapt, nu îți place cum își face părul sau nu știu, că nu suporți treaba asta. Vă despărțiți. Așa, și? Ia și învață din fiecare greșeală și fiecare eșec. Nu ai eșecuri, nu ai lecții.”

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Foto: Instagram

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