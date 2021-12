Cu ce problemă se confruntă Adela Popescu după cea de-a treia naștere

Adela Popescu a devenit pentru a treia oară mamă în vara acestui an. Vedeta a născut un băiat pe 11 iulie 2021. Prezentatoarea și partenerul său, Radu Vâlcan, mai au împreună doi copii, pe Alexandru și Andrei.

Recent, Adela Popescu a vorbit deschis despre problema cu care se confruntă după cea de-a treia naștere. Prezentatoarea a făcut această mărturisire sinceră în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, pe care o prezintă la PRO TV.

„Am o problemă, după ce am născut. Asta mi s-a întâmplat după fiecare sarcină, dar am zis că nu mă apuc de sport pentru că oricum rămân din nou însărcinată. Acum, că am spus stop, adică chiar am spus stop, mă gândesc să fiu în cea mai bună formă a mea pentru această vârstă. Doar că simt că mă mișc ca o băbuță. Mă gândesc că mai bine vine cineva să facă masaj”, a spus Adela Popescu la „Vorbește Lumea.”