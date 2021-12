Amna vorbește deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „Nu știam dacă o să mai trăiesc…”

Amna, una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Invitată la podcastul Roxanei Nemeș, vedeta a povestit prin ce momente grele a trecut în urmă cu şapte ani, când, după o serie de investigaţii, doctorii i-au spus că nu va putea rămâne niciodată însărcinată. Mai mult, aceasta ar fi fost nevoită să facă o operaţie destul de dificilă, însă în ziua respectivă a decis să nu urmeze sfaturile doctorilor.

„Foarte bolnavă, nu bolnavă. Și nu știam dacă o să mai trăiesc, cât o să mai trăiesc. Dar am trăit cu o dungă pe buletin și cu niște analize la Fundeni, în fiecare marți, timp de un an. Mi s-a spus că n-o să am copii. Am un băiețel minunat, de șapte ani. Am zis că nu e adevărat, deci am zis că nu e adevărat. De Crăciun, de aia i-am pus și numele Cristian. De Crăciun am aflat. O să plâng acum”., a povestit cântăreața.