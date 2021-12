Gina Pistol, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Gina Pistol le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe Instagram care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă în această perioadă. Vedeta le-a cerut celor care au trecut prin experiențe similare și o serie de sfaturi cu privire la soluțiile pe care le-au găsit pentru a trece peste aceste probleme.

„După ce că am început să fac urticarie din cauza stresului… Eu așa cred. Nu știu, am o programare pe 9 (n.r.: decembrie) la un imunolog. Deci după ce am făcut urticarie, mai nou, mi-a ieșit și herpes. Le-am bifat aproape pe toate. Dacă mai este cineva pe aici care se confruntă cu problema asta, cu urticaria, lasă-mi mesaj și spune-mi care este cauza la tine și ce soluție ai găsit. Eu nu înțeleg de ce. Pur și simplu. Ori mă mănâncă palmele, ori tălpile, ori îmi apar pe corp. Apar și dispar”, a povestit Gina Pistol pe Instagram.