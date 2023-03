Cristina și Denis Ștefan, imagine emoționantă de familie: „Am bifat-o și pe asta”

Cristina și Denis Ștefan formează un cuplu foarte îndrăgit, iar mii de admiratori îi susțin în activitatea lor de pe rețelele de socializare. Recent, cei doi s-a afișat într-o ipostază emoționantă, alături de cele două fiice ale lor. Soția actorului a transmis și un mesaj cu această ocazie și i-a ținut pe fani la curent cu ultimele evenimente.

Soția lui Denis Ștefan este activă pe rețelele de socializare și îi ține pe internauți la curent cu ultimele noutăți din viața ei. Cristina este cât se poate de deschisă și sinceră și îi place să împărtășească detalii și experiențe proprii, inspirându-i și pe urmăritori. De această dată, ea a postat o imagine adorabilă pe contul ei de Instagram, alături de partenerul său de viață și de cele două fiice ale lor, Delia și Dominique.

„Oficial, fetele au scăpat de varicelă! O lună a durat în total, au făcut pe rând: întâi Delia, apoi Domy care a luat de la ea. Au avut forme ușoare, doar disconfort în primele zile când a avut loc erupția… Noi adulții am făcut în trecut varicelă, eu la 12 ani și Denis la 25. Am bifat-o și pe asta! Ce să faci… astea sunt bolile copilăriei… Să înceapă distracția și să ieșim odată în parcuri”, a scris Cristina Ștefan pe Instagram.

Din nefericire, Cristina Ștefan a întâmpinat mai multe probleme în ultima perioadă, ceea ce a determinat o scădere a postărilor sale pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, soția lui Denis a revenit recent în mediul online și a explicat că ultima săptămână a fost foarte dificilă pentru ei, deoarece problemele au apărut în lanț în familia lor.

Cele două fiice ale cuplului s-au confruntat cu probleme de sănătate, ca mai apoi și cei doi părinți să prindă o răceală. Ba mai mult, Cristina Ștefan a avut și nefericitul incident în care s-a tăiat sever la un deget.

„Sunt bine și astăzi! Nu sunt umflată deloc, nu m-a durut deloc! Yey! Nu am fost atât de activă în ultima săptămână și jumătate să zic… nici nu mai știu. Am avut câteva situații, fetele au avut diaree și tratament o săptămână, imediat după au răcit, am răcit și noi, trebuia să încep un curs dar s-a amânat, m-am tăiat destul de urât la un deget, iar aseară s-a stricat frigiderul!”, a spus Cristina Ștefan pe Instagram.