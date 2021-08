Cristina Ciobănașu face dezvăluiri despre momentele dificile din viața sa

Cristina Ciobănașu face mărturisiri despre momentele dificile pe care le-a traversat înainte de a deveni o actriță cunoscută. Născută la Botoșani în 1996, a participat în 2008 la emisiunea-concurs „Dansez pentru tine”, în care Alex Velea și Cristina Stoicescu au încercat să îi împlinească visul de a studia la o școală de muzică din București și de a-și ajuta familia, cu dificultăți financiare.

Deși astăzi este foarte cunoscută pentru rolul din „Pariu cu viața”, sau ca fondatoare a trupelor Lala Band și ONE, Cristina Ciobănașu face mărturisiri într-un interviu pentru revista Viva! despre viața pe care a avut-o înainte de a avea o carieră. „Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi. Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Însă, am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea”, a declarat aceasta.

Cristina Ciobănașu face mărturisiri în același interviu și despre momentele grele pe care le-a traversat după mutarea sa la București, prilejuită de faptul că producătoarea emisiunii „Dansez pentru tine”, care a remarcat-o, i-a propus să se mute la București și să trăiască, ca membră a familiei, în casa sa. „Am avut norocul să găsesc oamenii potriviți la momentul potrivit, care să mă ajute cu un sfat sau o vorbă bună. Cred că cele mai grele momente le-am trăit în primul an după ce m-am mutat în București. Îmi era foarte dor de părinți. Nu mă adaptasem încă la noua viață. Deși familia din București a făcut toate eforturile să mă integrez, să mă simt iubită, înțeleasă. Doar că totul era nou și diferit”, a mai spus vedeta.

Dată fiind relația foarte apropiată cu Ruxandra Ion, Cristina Ciobănașu face mărturisiri și despre felul în care i-a influențat aceasta din urmă cariera și, în cele din urmă, cursul vieții. „În momentul în care am venit în București, eu nu știam ce e aia actorie, eu voiam să studiez muzică. Ruxandra mi-a deschis apetitul către actorie, iar când a văzut că pot și că îmi place, m-a încurajat și mi-a oferit toate resorturile de care aveam nevoie ca să mă pot dezvolta.”

„Mi-a deschis niște uși pe care eu nici nu le căutam, a avut încredere în mine și m-a ambiționat să transform pasiunea asta în meserie. Iar în momentul în care m-a distribuit în serialul Pariu cu viața, mi-a oferit ocazia să combin toate cele trei mari pasiuni ale mele – actoria, muzica și dansul – și așa mi-a transformat adolescența într-o experiență de neuitat. Deci, da, dacă nu era Ruxandra Ion, nu aș fi făcut ceea ce îmi place.”, a mai povestit Cristina Ciobănașu, care s-a aflat pentru mai mulți ani într-o relație cu actorul Vlad Gherman.

Foto: arhiva ELLE

