Corina Caragea face declarații despre zvonurile conform cărora s-ar fi căsătorit în secret: „Cred în iubire cu sau fără acte”

Corina Caragea se numără printre cele mai discrete vedete din showbiz-ul autohton. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a ales să fie rezervată cu privire la viața ei amoroasă și să nu vorbească despre relații.

Zvonurile conform cărora Corina Caragea s-ar fi căsătorit în secret au apărut prima oară în anul 2018, atunci când a participat la o nuntă în Toscana, iar mulți au crezut că a făcut acest pas. Recent, pentru fanatik.ro, vedeta PRO TV a spus adevărul despre aceste speculații. Prezentatoarea a criticat atitudinea unora și pretenția de a-i cere să spună detalii care țin de intimitatea ei.

„De câte ori în anii ăștia? Multe. Orice inel, rochie, prieten, gest îmi e interpretat. Pentru că eu nu las ușa deschisă către viața mea privată. Acum 4 ani am apărut la o nuntă în Toscana și toată presa a scris că m-am măritat. De atunci, primesc mereu întrebarea aceasta. Inițial am negat, dar tot nu am scăpat de întrebări. Am făcut glume – tot interpretată greșit și scoasă din context a fost declarația mea. Știu foarte bine că în România vinde o poveste în care femeia se mărită, rămâne gravidă sau divorțează. Eu refuz să cred că aceste roluri sunt definitorii pentru noi și numai așa putem fi pe prima pagină. Dincolo de presă, primesc și pe rețelele sociale comentarii care mă ceartă că nu sunt măritată, că nu am copii, că sunt mereu singură, că ascund ceva.”