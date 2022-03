Corina Caragea a fost dansatoare în emisiunea Andreei Marin. Declarații despre începuturile carierei

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV. De 15 ani, este prezentă la PRO TV unde le aduce oamenilor ultimele noutăți din sport. Cu o carieră de succes și o multitudine de fani, vedeta pare să le aibă pe toate. Totuși, puțini știu detalii despre începuturile carierei și care a fost primul job pe care l-a avut în televiziune.

Corina Caragea a declarat pentru Click! că a fost dansatoare în emisiunea prezentată de Andreea Marin, „Surprize, surprize.” După o perioadă de trei luni, vedeta a prins un post la o televiziune de știri, unde a și plecat imediat. Prezentatoarea TV își amintește și acum perioada aceea și a mărturisit că nu se visa în televiziune, însă viața i-a adus alte surprize.

„Pentru mine a fost doar o poartă de intrare în televiziune. A fost o perioadă scurtă. Nu am pregătire în sensul ăsta, nu era visul meu (râde). Am fost curioasă cum e în spatele unei astfel de emisiuni. Am stat 3 luni. După aia, am văzut un casting la Realitatea TV, am trimis CV-ul și m-au selectat. Și, am plecat”, a spus prezentatoarea pentru Click.