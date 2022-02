Conflict major între CRBL și Emil Rengle la Survivor România 2022

După ce săptămâna trecută, Faimoșii au reușit să obțină prima lor victorie în jocul pentru Imunitate, aceștia au intrat cu speranța unui nou meci care să le asigure liniștea. Iar începutul părea de partea lor, însă Războinicii nu au renunțat, au egalat constant și au dus meciul spre o frumoasă ștafetă! La scorul de 9 la 9, Alex Delea și Ștefania au reușit să câștige în fața Elenei Chiriac și a lui Marian, aducând totemul victoriei în tribul Războinicilor!

Ceea ce a urmat a fost o nouă serie de conflicte în tabăra Faimoșilor, dar și o luptă pentru imunitatea individuală. Emil Rengle și Laura Giurcanu au reușit sâ câștige, pentru a doua oară, această probă și și-au asigurat un consiliu fără emoții. Marian Drăgulescu și Natalia Duminică au avut, de asemenea, imunitate, fiind prima lor săptămână în concurs. În urma voturilor exprimate de colegi, Radu Itu, CRBL și Otilia au ajuns la mâna celor de acasă!

CRBL a fost nominalizat pentru eliminare de către Emil Rengle, iar acest lucru a dus la izbucnirea unui adevărat conflict între cei doi, cunoscutul artist fiind șocat de nominalizarea lui, dar și de explicațiile date de Rengle în timpul consiliului de nominalizare.

Emil Rengle a spus despre CRBL că este egoist și i-a reproșat faptul că nu a adus multe puncte pentru echipă în ultima perioadă:

„CRBL devine un personaj destul de recalcitrant. Mă deranjează felul în care se comportă la traseu. Te bagă în filmul lui, care nu este un film bun. Nu-mi place filmul lui CRBL. El nu aduce puncte. Dacă ar fi un om care să aducă puncte, le-aș lua sfaturile ca atare. Nominalizarea din seara aceasta va fi bazată atât pe social, sportiv cât și strategic. Este o persoană care a avut destul de multe conflicte deja în insulă. E genul de persoană care le creează. E o persoană puțin egoistă. Această persoană este CRBL. Dacă la ceva se pricepe este să vorbească mult. Nu vede pădurea de copacul din fața lui„, a spus Emil Rengle.

Replica lui CRBL nu s-a lăsat mult timp așteptată.

„La joc suntem toți egali. Am rămas surprins să aflu un vot și la votul colectiv. Referitor la ce a zis Emil, nu sunt de acord cu nimic. A zis ca sunt egoist, că lucrurile nu ne aparțin. Sunt cel mai pasionat de aici de forma de supraviețuire.

Tatăl meu m-a învățat să mă adaptez. Nu îmi place lenea. Când fac eu ceva și e bun, să-și facă fiecare. E ca un tacâm, nu mâncăm toți cu aceeași furculiță. Dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă și ei. Au pretenția să-l shareuiesc cu toată lumea, în timp ce alții stau la soare, CRBL se gândește cum să-mi fac un colțișor din poncho. Ajut pe oricine îmi cere ajutorul. Sunt un om cu un mare defect: sunt atent la detalii. Greșesc, pun la suflet toate nimicurile.

Observ cât stă ăla la soare, cât nu aduce ăla lemne, ăla aduce vreascurile mari, ăla le taie, ăla nu le taie, etc. Nimicurile mă macină și mă ajută să descopăr caracterele colegilor mei. N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil, că sunt egoist, că nu am adus puncte în ultima perioadă, că nu mai am aceeași forță.

Ce legătură are spusă de Emil, care a adus cele mai puține puncte de când a venit la Survivor? A adus 3-4 puncte, dintre care 2 la quizz. La jocurile unde chiar contează nu aduce puncte. Poate nu e destul de antrenat încă, poate va nimeri și el ce avem de nimerit acolo.

Am avut o altercație cu Emil la joc, m-a făcut recalcitrant. Nu pot să fiu educat de cineva care nu se apropie de nivelul meu de educație, din punctul meu de vedere.”, a spus CRBL la consiliul de nominalizare.

