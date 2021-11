Comentariul despre Simona Halep care stârnește controverse: „nu o recunoaște nimeni pe stradă”

Comentariul despre Simona Halep făcut Barbara Schett, o fostă jucătoare de tenis din Austria și totodată gazda emisiunii Game, Set și Mats, de la Eurosport, alături de Mats Wilander, stârnește discuții furioase între fanii româncei care a câștigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros și la Wimbledon, și care a fost vreme îndelungată pe primul loc al clasamentului tenisului feminin, WTA.

Comentariul despre Simona Halep a venit la scurtă vreme după ce sportiva a vorbit cu Barbara Schett în cadrul unui interviu, după unul dintre meciurile din turneul de la Linz, la care a participat Halep și din care a fost nevoită să se retragă, după o accidentare. Schett a remarcat că Simona Halep nu are notorietatea unor legende ale sportului, precum Serena Williams sau Steffi Graf.

„Este foarte important pentru tenis să aibă nume importante și personalități puternice. ATP se poate lăuda cu mai multe astfel de nume în prezent, dar în circuitul WTA este mai complicat. Atunci când jucam eu, oamenii știau numele starurilor. Știau de Steffi Graf, de Serena, de Mary Pierce, Jennifer Capriati… Acum nu mai este cazul în Linz. Dacă le vezi pe Simona Halep și pe Emma Răducanu mergând pe stradă, nimeni nu le-ar recunoaște. Nu este vina lor, trăim într-o eră în care social media ridică oamenii care nu au făcut nimic. Trebuie să înțelegi această realitate și faptul că este mult mai dificil să vinzi circuitul WTA”, a fost comentariul despre Simona Halep făcut de Barbara Schett, conform platformei We Love Tennis.

În fapt, însă, Barbara Schett are dreptate, și chiar sportiva din România a confirmat această situație. Comentariul despre Simona Halep a venit după ce sportiva povestise că, pentru a participa la turneu, a mers cu trenul de la Viena la Linz, și că pe parcursul acestei deplasări nu a fost recunoscută de nimeni. „Nu m-a recunoscut nimeni! Nu prea era lume în tren. Am luat trenul pentru că mi-a plăcut și o fac ori de câte ori am ocazia, nu mi se pare ceva ieșit din comun”, a declarat Halep, citată de prosport.ro.

Foto: arhiva ELLE

